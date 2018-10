Voorzitter doet bod op Global Graphics

Voorzitter Guido Van der Schueren, die fortuin maakte in de grafische sector, doet een bod van 4,25 euro per aandeel op het in Brussel genoteerde Global Graphics.

De holding Conagra Software kondigde vrijdagavond aan de specialist in grafische software Global Graphics te willen overnemen. Conagra wil daarvoor 50,3 miljoen euro op tafel leggen. De biedprijs van 4,25 euro per aandeel ligt 7,8 procent hoger dan de beurskoers. Het aandeel was de voorbije weken al in goede doen. Tegenover de gemiddelde koers de voorbije 12 maanden, bedraagt de premie 30 procent.

Conagra wordt gecontroleerd door Guido Van der Schueren. Die is sedert 2014 ook voorzitter van Global Graphics. Volgens analisten stond een overname in de sterren geschreven, aangezien Global Graphics al nauw samenwerkte met Hybrid Software, een ander bedrijf uit de groep van Van der Schueren.

Op de goede weg

Global Graphics is na lang sukkelen sinds enkele jaren weer op de goede weg. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in het Britse Cambridge, maar noteert in Brussel en heeft voornamelijk Belgische aandeelhouders. Van der Schueren bezit al 14,18 procent van het bedrijf. Zakenman Johan Volckaerts, een investeerder van het eerste uur in Global Graphics, controleert 17,05 procent.

De overname van de Britse maker van printerkopbesturing TTP Meteor eind 2016 gaf Global Graphics een boost. Daardoor kon het bedrijf zowel soft- als hardware verkopen en kon het van schaalvoordelen profiteren. In de eerste jaarhelft steeg de omzet 11,8 procent tot 11,36 miljoen euro, en spurtte de brutobedrijfswinst twee derde hoger tot 2,92 miljoen. De balans is kerngezond met 5 miljoen euro cash op de rekening.

Global Graphics ontwikkelt niet alleen grafische software en elektronica voor de koppen van inktjetprinters, maar verkoopt via zijn Duitse dochter URW ook lettertypes die wereldwijd zeer succesvol zijn. Global Graphics werd vorige maand opgenomen in de FT Future 100, een lijst met de snelst groeiende Britse bedrijven.

Artwork Systems

De Oost-Vlaming Guido Van der Schueren is bij veel beleggers nog bekend als de stichter van Artwork Systems, dat hij in 1996 naar de beurs bracht en in 2007 verkocht aan het Deense Esko. Met de opbrengst van de verkoop investeerde hij opnieuw in het Amerikaanse Hybrid Software, in Packz Software en in in het Gentse Adam Software. Hij is ook voorzitter van de genoteerde betaalspecialist Keyware.