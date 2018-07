Vranken-Pommery haalt 50 miljoen euro op

De Franse drankengroep Vranken-Pommery heeft via obligaties 50 miljoen euro opgehaald bij institutionele beleggers. Waar het geld voor zal worden gebruikt, is niet duidelijk.

Vranken-Pommery is de op een na grootste champagnegroep ter wereld. Ze heeft vestigingen in de champagnestreek, de Provence, de Camargue en het Dourogebied. Het bedrijf beheert merken als Vranken, Heidsieck en Bissinger. Eind vorige maand raakte bekend dat Vranken gesprekken voerde met de Spaanse cavaproducent Codorniu over een overname. Beide hebben al jaren een commerciële relatie. Maar uiteindelijk vingen de Fransen bot en ging de Amerikaanse investeerder Carlyle met de bruid aan de haal.