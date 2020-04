WDP: 'Kies dit jaar best voor dividend in aandelen'

De specialist in logistiek vastgoed WDP laat zoals altijd de aandeelhouders de keuze hun dividend in cash of in aandelen te ontvangen. ‘Al roepen we expliciet op voor aandelen te gaan’, zegt CEO Joost Uwents.

De aandeelhouders van WDP keurden woensdag op de algemene vergadering het dividend over het boekjaar 2019 goed. De aandeelhouders krijgen de beloofde brutocoupon van 0,74 euro (0,518 euro netto). Ze kunnen ook (deels) kiezen om het dividend in de vennootschap te herinvesteren, waarbij 43 coupons recht geven om in te tekenen op één nieuw aandeel. De uitgifteprijs van de nieuwe stukken bedraagt 22,27 euro, wat een korting betekent van 5,2 procent tegenover de slotkoers van dinsdag, verminderd met de coupon.

‘Dit keer roepen we de aandeelhouders expliciet op de dividenden in de vennootschap te herinvesteren’, zegt co-CEO Joost Uwents. ‘Beleggers zullen er de economie in het post-coronatijdperk mee ondersteunen. Bedrijven hebben misschien minder nood aan kantoren of winkels, maar we zien een grotere vraag naar logistieke panden omdat meer ondernemingen de logistiek uitbesteden.'

De korting van 5 procent komt overeen met de gemiddelde korting die we geven bij een private plaatsing voor institutionelen. Joost Uwents Co-CEO WDP

‘De korting van 5 procent komt bovendien overeen met de gemiddelde korting die we geven bij een private plaatsing voor institutionelen. Zo geven we de kleine beleggers eens per jaar de mogelijkheid tegen dezelfde voorwaarden als de grote spelers in ons kapitaal te stappen.’