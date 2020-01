WDP: 'We merken de eerste tekenen van schaarste'

De bloeiende e-commerce bezorgde de marktleider in logistiek vastgoed WDP een recordjaar. Maar de zoektocht naar grond wordt steeds pittiger. 'We gaan meer focussen op brownfields.'

Temidden van de Brabantse velden, in het Wolvertemse gehucht Rossem-Impde, ligt het hart van Warehouses De Pauw (WDP). Een prachtig gerenoveerde vierkantshoeve die destijds door oprichter Jos De Pauw werd gebouwd, doet dienst als hoofdzetel van de logistiekevastgoedgroep. We treffen er CFO Mickael Van den Hauwe, die dit jaar de honneurs alleen moet waarnemen.

De twee CEO's laten zich verontschuldigen bij de presentatie van de jaarcijfers. Joost Uwents is geveld door griep. 'Joost is anders nooit ziek, dus dat wil wat zeggen', zegt Van Den Hauwe. Tony De Pauw is dan weer prospectie gaan doen van een site in Nederland. 'Tony is een echt werkbeest, die is voortdurend op het terrein. '

Van den Hauwe mag de laudatio doen op wat voor WDP een absoluut boerenjaar was. De groep, die in 2019 zijn twintigste verjaardag op de beurs van Brussel vierde, deed een half miljard aan investeringen en heeft 650.000 vierkante meter aan logisitieke centra in ontwikkeling. Ter vergelijking: dat is twee keer het grondgebied van Malta en tien keer het grondgebied van San Marino. De totale portefeuillewaarde piekte naar 4 miljard euro.

Schaarste

Het volstaat al lang niet meer om gewoon vierkante blokken neer te poten. Zoals dat geldt voor woningen en kantoorgebouwen, moeten ook magazijnen steeds passiever, slimmer en geconnecteerder worden. 'De functionaliteit van onze magazijnen verandert', stipt Van den Hauwe aan. 'Wie een paar Nikes bestelt met zijn naam erop bijvoorbeeld, krijgt gewoon een standaardpaar uit China aangevlogen waarvan de personalisatie dan nog in ons magazijn gebeurt. Dat soort toepassingen geeft een enorme toegevoegde waarde.'

De grote uitdaging zit het in het vinden van grond. Dat wordt - zeker in België en Nederland - pittiger. 'We merken de eerste tekenen van schaarste', zegt Van den Hauwe. Omdat er meer spelers op de markt zijn, is de prijs voor land gestegen. 'Maar het is nog altijd Fifth Avenue niet', relativeert de financieel directeur. Bewijs daarvan is dat WDP nog steeds een nettohuurrendement van 5,6 procent op zijn portefeuille behaalt, een schatting die het zelf conservatief noemt. Het kijkt ook steeds meer naar zogenaamde brownfields, gebruikte terreinen die gesaneerd en herontwikkeld worden.

Consolidatie

In Roemenië, waar WDP sinds 2010 actief is, ligt het huurrendement met 7,3 procent het hoogst. 'De economie in Roemenië trekt aan en dat drijft ook de huurprijzen op', zegt Van den Hauwe. 'We voelen ons er goed in ons vel omdat we een 'first mover'-voordeel hebben. Als eerste buitenlandse ontwikkelaar die de markt betrad, hebben we er een sterk netwerk met lokale bouwbedrijven en overheden.'

Verdere uitbreidingsplannen in Oost-Europa, waar concurrent VGP in sterke mate actief is, zijn er voorlopig niet. 'We kijken eerder naar Zuid-Frankrijk of andere grensregio's van de Benelux. De focus ligt ook op Duitsland (eveneens een belangrijke markt van VGP, red.). Daar zette WDP in 2019 voet aan grond via een joint-venture met de beursgenoteerde branchegenoot VIB Vermögen . De twee ontwikkelen er een logistiek centrum in Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen). 'Er is een enorme klik', zegt de Van den Hauwe. 'Onze bedrijfscultuur is heel gelijkaardig'. Of er ook een volgende stap komt in de vorm van een fusie of overname? 'Op dit moment zeker niet. Wij zijn principieel niet tegen consolidatie. Maar je moet met twee zijn en het moet aan de juiste prijs.'

Met een vers koersrecord op de beurs en een druk gevulde pijplijn is het jaar voor WDP schitterend gestart. De groep spiegelt een winst- en dividendgroei voor van 8 procent voor 2020 en verhoogde daarmee zijn eerdere voorspelling.