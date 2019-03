WDP en Barco komen in Bel20

De vastgoedgroep WDP en de beeldvormingsproducent Barco komen op maandag 18 maart in de Bel20. Zij nemen de plaats in van Engie en Bpost.

Over de vertrekkers uit de Bel20 bestond al langer geen twijfel meer. De Franse energiegroep Engie verdwijnt uit de Brusselse beursgraadmeter omdat ze minder dan 15 procent van haar personeel in België tewerkstelt. Eigenlijk heeft Euronext Brussel Engie eigenhandig uit de sterindex geknikkerd, want vorige zomer verstrengde de beurs het personeelscriterium voor buitenlandse Bel20'ers van 10 naar 15 procent.

Met het vertrek van Engie zijn er nog drie aandelen die Brussel niet als referentiemarkt hebben: Aperam, ING en Galapagos.

Liquiditeitstest

De degradatie van Bpost van de Bel20 naar de BelMid mag ook geen verrassing heten. Volgens onze berekeningen is Bpost na een dramatisch 2018 teruggezakt naar de 30ste plaats wat betreft de vrije beurswaarde. Dat laatste criterium dat de beurswaarde corrigeert voor de aandelen die in vaste handen zitten, bepaalt in grote mate de samenstelling van de Bel20.

WDP rukte daarentegen na prima jaarresultaten en een succesvolle kapitaalsverhoging op naar de 16ste plaats, goed voor een Bel20-ticket. Het was nog even afwachten of de specialist in logistiek vastgoed de liquiditeitsdrempel zou halen. Euronext schrijft voor dat voor nieuwkomers minstens 35 procent van de vrije beurswaarde op één jaar moet verhandeld worden. WDP slaagt met 37 procent. Eenmaal in de Bel20 zakt die drempel overigens naar 25 procent.

Visitekaartje

Voor het tweede Bel20-ticket vond een spannende strijd plaats tussen Barco, Euronav en Melexis. De beeldvormingsgroep won uiteindelijk het pleit met dank aan de publicatie van een fors hogere winstmarge over 2018, die het aandeel in februari naar het hoogste peil in 20 jaar stuurde. Elia en Aedifica hebben een grotere vrije beurswaarde dan Barco, maar zijn niet liquide genoeg.