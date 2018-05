WEEKBOEK BELEGGEN: Weer een Marnix in Antwerpen

Zou deze week een fles champagne ontkurkt zijn bij het koningspaar van de Brusselse beurs, Immobel-topman Marnix Galle en zijn gemalin Michèle Sioen van de gelijknamige textielgroep?

Rond deze tijd zouden ze hun intrek nemen in kasteel Stuyvenberg, recht tegenover het paleis van koning Filip in Laken, dat ze huren van de Koninklijke Stichting. In Stuyvenberg leeft nog de bruisende geschiedenis van ons koningshuis. Bij de laatste bewoonster, koningin Fabiola, heerste ongetwijfeld absolute kuisheid in de vertrekken. Maar onze eerste koning, Leopold I, kwam er 20 jaar lang regelmatig langs om zijn minnares Arcadie Claret, die pas 16 was toen de vorst voor haar charmes viel, te bezoeken. De twee ‘halve’ koningskinderen die uit die rendez-voustjes ontsproten, konden er naar hartenlust ravotten.

Als de renovatiewerken aan Stuyvenberg nog niet klaar zijn, kunnen Marnix en Michèle sinds nu ook terecht in Antwerpen. Want Immobel (+3%, 55,40 euro) tekende voor de deal van de week. De projectontwikkelaar, voor 59 procent in handen van Galle, koopt een belang van 30 procent in Urban Living Group. ‘Zegt me totaal niets’, denkt u wellicht. Wel, dat is de gloednieuwe naam van Land Invest, de omstreden Antwerpse vastgoedvennootschap die tot begin dit jaar deels in handen was van Erik van der Paal. Dat is de lobbyist die in het sterrenrestaurant ’t Fornuis zoete broodjes bakte met het stadsbestuur. Wegens (voor Immobel is het ‘dankzij’) de ophef over de achterkamertjespolitiek, krijgt de groep eindelijk voet aan de grond in de stad. Want in Antwerpen aan projectontwikkeling doen, is razend moeilijk voor bedrijven uit de ‘parking’. Die term gebruiken Antwerpenaars graag voor al wie buiten de metropool woont.

‘Antwerpen heeft een groot potentieel’, zei CEO Stéphan Sonneville van sectorgenoot Atenor (+3,2%, 47,70 euro) onlangs. ‘Maar het is voor ons gemakkelijker om in te breken in een markt als Boekarest of Warschau dan in Antwerpen. Die laatste markt is voor een niet-Antwerpenaar allesbehalve transparant. We hebben niet de gewoonte onze zaken te regelen op restaurant.’ Ook ING bestempelde Antwerpen in een reactie op het Immobel-nieuws als ‘zeer moeilijk om binnen te geraken zonder lokale aanwezigheid, en wel om politieke redenen’.

Maar Immobel strijkt er nu wel neer. En zo zit er opnieuw een ‘Marnix’ aan de knoppen van het Antwerpse vastgoed. Galle kreeg van zijn ouders dezelfde naam als Marnix van Sint-Aldegonde, de roemruchte burgemeester van de stad toen die in 1585 door de Spanjaarden werd veroverd. Die Marnix, een vriend van Willem van Oranje, schreef trouwens het Nederlandse volkslied Wilhelmus. Marc Galle, de vader van Marnix, was een notoire flamingant en socialistische politicus die ooit een taalrubriek had op de radio. In de jaren tachtig probeerde hij zelfs de cd een ‘staalplaatje’ te laten noemen.

Slachthuissite

Voor Immobel is Antwerpen een nieuwe groeipool. De tweede grootste stad van België krijgt er volgens schattingen de komende twaalf jaar 35.000 inwoners bij. Die moeten een dak boven hun hoofd hebben. Immobel krijgt in de eerste plaats toegang tot de Slachthuissite, een project nabij het Sportpaleis met 2.400 geplande woningen. Daarmee is Urban Living nog tot 15 jaar zoet. De vennootschap beschikt daarbuiten nog over een van de grootste grondbanken van Vlaanderen. Grond is schaars en de belangrijkste grondstof voor de toekomst van een projectontwikkelaar. Immobel krijgt er plots 100.000 vierkante meter (10 hectare) ontwikkeling bij. Dat stelt de markt gerust, want de groep was in het verleden relatief traag om haar pijplijn aan te vullen. Galle bedong trouwens een zeggenschap van 50 procent in Urban Living, zodat Immobel een evenwaardige partner wordt van Triple Living, het bedrijf dat de overige 70 procent van de aandelen aanhoudt.

Galle levert goed werk bij Immobel. Sinds zijn instap in 2015 is de koers een kwart gestegen. Voordien waren de resultaten steeds wispelturig omdat Immobel vooral grote kantoorprojecten bouwde en afhankelijk was van de timing van de verkoop van die gebouwen. Sindsdien tekenen residentiële projecten voor stabielere inkomsten. Ook het geografische risico is beter gespreid, want de groep trok naar Frankrijk en Polen. Volgende week krijgen de aandeelhouders een 10 procent hoger dividend van 2,20 euro bruto. Immobel heeft de ambitie die coupon telkens met 4 à 10 procent te verhogen. Het presenteert zich als een aandeel dat tegen inflatie bestand is. Meestal doet vastgoed het in tijden van prijsstijgingen best oké. Ter illustratie: in 1840 kocht de Belgische staat het kasteel Stuyvenberg voor 200.000 frank (4.957 euro). Dat zou nu 1,3 miljoen euro zijn, nog steeds een prikje voor zo’n domein.

Spanje en Italië in de touwen

Waar Immobel zich niets van moet aantrekken, is de wispelturigheid van de wisselkoersen. De euro verloor alweer terrein. Niet verwonderlijk, met een Spaanse premier die half uitgeteld in de touwen hangt en een wel zeer bonte coalitie van Italianen die in se liever uit dan in de eurozone wil. Mogelijk zet een economisch geslaagde Britse brexit andere landen ertoe aan ook een exit te overwegen. Het zijn allemaal onzekerheden die de Europese markten en de eenheidsmunt parten spelen. Ze deden de rente dalen, wat gunstig was voor vastgoed- en andere dividendaandelen.