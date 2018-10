WPP knipt winstprognose door concurrentiestrijd

De Britse advertentiegroep WPP zag de vergelijkbare verkopen in het kwartaal dat op 30 september eindigde met 1,5 procent terugvallen. Dat is slechter dan wat analisten hadden verwacht. Meer zelfs, de consensus ging uit van een stijging met 0,4 procent.

WPP verwacht nu dat de verkopen voor het volledige jaar met 0,5 tot 1 procent zullen afnemen vergeleken met het jaar voordien. Eerder ging de groep ervan uit dat de resultaten in het verlengde van de eerste jaarhelft zouden liggen toen de verkopen met 0,3 procent stegen.

De winstwaarschuwing onderstreept de uitdagingen voor WPP na het vertrek van de oprichter Martin Sorrell . Die verliet in april het bedrijf na klachten over wangedrag dat hij steeds ontkend heeft. Hij blijft wel een van de grootste aandeelhouders van de groep en richtte onlangs met S4C een concurrent op voor WPP.

Volgens huidig CEO Mark Read is de omzetkrimp te wijten aan toenemende concurrentie van consultancybureaus, marketeers die minder willen betalen aan advertentiebureaus en veranderend consumentengedrag. De winstwaarschuwing van WPP is opmerkelijk omdat sectorgenoten zoals Publicis en Interpublic wel goede resultaten konden voorleggen.

'We lopen momenteel achter de concurrentie aan,' zei Read aan de WSJ. 'We zijn ons daarvan bewust en blijven vastberaden om te investeren en de nodige veranderingen door te voeren.' WPP verloor de afgelopen weken belangrijke klanten. Zo liep Ford over naar grote rivaal Omnicom terwijl American Express, Pepsico en Daimler de groep deels de rug toekeerden.