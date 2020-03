Waalse winkelverhuurder WEB ziet huurders uitstel vragen

'We zullen hun verzoeken bestuderen en zijn bereid om samen met hen geschikte oplossingen te overwegen die hun kasstroom tijdelijk zouden verlichten zonder ons financiële saldo voor het begrotingsjaar 2020 in gevaar te brengen', zegt WEB. De onderneming verwacht een materiële impact van zodra gedurende een kwartaal meer dan helft van de huurgelden niet betaald worden.

WEB is goed gewapend om de crisis gedurende een tijd het hoofd te bieden. De schuldgraad van 42 procent is een van de laagste van de Belgische vastgoedgroepen. De portefeuille bestaat voor ongeveer 72 procent uit winkels en voor 28 procent uit ander vastgoed zoals logistieke panden en kantoren.

Dividend

Het dividend is voorlopig niet in gevaar. WEB maakte bekend dat het zelfs nog stijgt. De coupon dikt anderhalve procent aan tot 3,50 euro. In december is daarvan al een interimdividend van 2,25 euro uitgekeerd.