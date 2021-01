Waanzin rond GameStop slaat over op Europa

Het Poolse CD Project is de producent van het game The Witcher.

Het Amerikaanse GameStock stormde woensdag opnieuw hoger, nadat een belangrijke speler was gestopt met speculeren op een daling van het aandeel. Inmiddels bereikt de ‘short squeeze’ ook Europa.

De beurzen noteerden woensdag wereldwijd in het rood. Maar de verkoopdrukte was niet te zien bij bepaalde aandelen met een bedenkelijk fundamenteel plaatje. Het aandeel GameStop, dat de jongste dagen al in ijltempo steeg, vloog nog maar eens 135 procent hoger.

Dat gebeurde nadat de Amerikaanse zakenzender CNBC had gemeld dat Melvin Capital zijn shortpositie op GameStop heeft beëindigd. Het hefboomfonds gooide de handdoek in de ring nu daghandelaars via internetfora als Reddit proberen meer en meer shorters - beleggers die speculeren op een dalende koers - uit GameStop te squeezen. Dat doen ze door elkaar op de Reddit-pagina Wallstreetbets aan te sporen om het aandeel te kopen, waardoor de koers fors hoger gaat.

Shorters als Melvin Capital zien hun verliezen dan toenemen, waardoor ze uiteindelijk genoodzaakt zijn hun aandelen - waar ze short op waren gegaan - terug te kopen. Het gevolg is een ‘short squeeze’, een ware koophausse. Voor de duidelijkheid: GameStop is geen aandeel als Tesla met een enorme omzetgroei, maar een verkoper van games in vooral fysieke winkels.

GameStop was niet het enige aandeel met magere vooruitzichten dat fors hoger ging. Ook de met schulden overladen bioscoopgroep AMC stormde 301 procent hoger. Dat de vooruitzichten zeer slecht zijn, blijkt uit de analistenprognoses voor de komende jaren. Zelfs tegen 2023 zou het bedrijf volgens de analistenconsensus nog altijd verlieslatend zijn. Maar dat hield het legertje Reddit-beleggers niet tegen om het aandeel grootschalig op te kopen.

Inmiddels lijkt de invloedrijke Reddit-pagina Wallstreetbets niet meer toegankelijk voor iedereen, maar enkel voor forumgangers die 'uitgenodigd' zijn:

Gameaandeel

De Europese belegger die denkt dat het een ver-van-zijn-bedshow blijft, heeft het mis. De door Reddit-beleggers aangevuurde ‘short squeeze’ krijgt ook op het Europese continent voet aan wal. Zo ging de Duitse farmaspeler Evotec woensdag tot 30 procent hoger om vervolgens terug te vallen op een koerswinst van 9,6 procent. Ook het Poolse gameaandeel CD Projekt klom tot 15 procent, om te sluiten met een winst van 5,3 procent. En ook de Duitse batterijenproducent Varta klom met 12 procent voordat hij sloot op 6,2 procent.