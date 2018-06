Waar schuilen voor Italiaanse capriolen?

De politieke crisis in Italië heeft zware turbulentie op de financiële markten veroorzaakt. Waar kan de belegger schuilen?

De financiële markten hebben een bewogen week achter de rug. De Italiaanse tienjaarsrente steeg voor het eerst sinds 2014 boven 3 procent, maar viel later terug. De Europese aandelenmarkten kregen klappen. Ze herstelden gisteren gedeeltelijk omdat Italië eindelijk een nieuwe regering heeft. Maar de dreigende ontsporing van de Italiaanse overheidsfinanciën leidt bijna zeker tot een confrontatie tussen Rome en de Europese Commissie.

‘We staan voor een periode van onzekerheid’, waarschuwt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. ‘Als de Vijfsterrenbeweging en de Lega het regeerakkoord uitvoeren, stijgt het Italiaanse begrotingstekort naar 7 of 8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is ver boven het maximum van 3 procent dat voor Europa aanvaardbaar is.’

Andere specialisten zijn niet zo somber. Er zijn volgens Erik Joly, de hoofdeconoom van ABN AMRO België, belangrijke verschillen met de eurocrisis van 2011-12. ‘De Italiaanse economie groeit weer en het grootste deel van de Italiaanse overheidsschuld is in Italiaanse handen. Zes jaar geleden bevond Italië zich in een recessie en was de overheidsschuld vooral in buitenlandse handen. En de Europese Centrale Bank (ECB) zal alles doen wat ze kan om de euro te redden.’

Siegfried Top, beleggingsstrateeg van KBC, merkt op dat de crisis vooral een interne Italiaanse crisis is. ‘Dit is geen nieuwe systeemcrisis. Dankzij de bankenunie en obligatieaankopen van de ECB is de wisselwerking tussen banken en overheden afgezwakt. Bovendien is de overheidsschuld gestabiliseerd en zijn de begrotingstekorten onder controle. De reactie van de markten op de crisis in Italië was wat overdreven.’

Zowel BNP Paribas Fortis als ABN AMRO heeft deze week zijn positie in Europese aandelen afgebouwd.

De vermogensbeheerder Candriam heeft maandag Italiaanse obligaties verkocht. ING verminderde zijn beleggingen in Italiaanse en Spaanse aandelen en obligaties, zegt beleggingsstrateeg Steven Vandepitte. Ook hij noemt de reactie van de markten begin deze week overdreven. BNP Paribas Fortis en ABN AMRO hebben hun groter dan normale portefeuilles Europese aandelen afgebouwd naar een normaal niveau.

Goud profiteert nauwelijks

Waar kan de belegger schuilen? Het valt op dat goud nauwelijks heeft geprofiteerd van de crisis in Italië. ‘De goudprijs uitgedrukt in dollar is de jongste weken gedaald, omdat de dollar is gestegen’, signaleert Gijsels. ‘Maar de goudprijs in euro bereikte deze week het hoogste peil van dit jaar. Het klopt wel dat we een grotere stijging van de goudprijs hadden kunnen verwachten.’

BNP Paribas Fortis en Degroof Petercam investeren al een tijdje een deel van de beleggingsportefeuilles in goud. Jérôme van der Bruggen, hoofd beleggingsstrategie van Degroof Petercam, noemt goud een soort verzekering. Belfius en KBC investeren niet in goud. ‘Ik geloof niet in goud’, zegt Jan Vergote, hoofd beleggingsstrategie van Belfius. ‘Goud levert geen rente op en biedt geen bescherming tegen inflatie.’ Top merkt op dat je geen waarde kunt kleven op goud. ‘Dat is speculatie. Dat is niet echt een veilige haven.’

Staatsobligaties van veilige landen, zoals Duitsland, hebben geprofiteerd van de Italiëcrisis. Maar de interesse voor overheidspapier is gering. ‘Overheidsobligaties zijn al geruime tijd geen geschikte plek om te schuilen’, onderstreept Top. Hij verwijst naar het lage rendement van staatsobligaties. ‘Veilige havens opzoeken is alleen aangewezen bij een echte systeemcrisis.’

Veel banken en vermogensbeheerders hebben een wat groter dan normale cashpositie. KBC houdt 12,5 procent cash aan.

Noorse kroon

Gijsels beschouwt ook de Noorse kroon als een soort veilige haven. Hij merkt op dat de Noorse munt de jongste maanden weinig is gestegen, hoewel de olie flink duurder werd. Noorwegen is een grote olieproducent. Ook Vergrote vindt obligaties in Noorse kroon aantrekkelijk. ‘In elke portefeuille zouden wat obligaties in Noorse kroon moeten zitten. Noorwegen heeft een staatsinvesteringsfonds van zowat 1.000 miljard dollar.’

Vastgoed is volgens de meeste specialisten niet echt een alternatief. Gijsels en Vergrote verwijzen naar de rentegevoeligheid en naar het vooruitzicht van een rentestijging. Vastgoedaandelen zijn kwetsbaar voor een stijging van de langetermijnrente omdat ze doorgaans een hoog dividendrendement bieden en daardoor een alternatief zijn voor obligaties. Top voegt eraan toe dat vastgoed relatief duur is.

Ondanks de Italiëcrisis en de geopolitieke onzekerheid blijven veel banken en vermogensbeheerders iets meer dan normaal in aandelen investeren. Vergote ziet verscheidene redenen waarom aandelen op lange termijn aantrekkelijk blijven, vooral in de eurozone. ’De economische groei blijft goed, daardoor blijven de bedrijfswinsten stijgen, de goedkopere euro geeft exporteurs in de eurozone een steuntje en de rente blijft laag.’

Ook Degroof Petercam heeft nog steeds een voorkeur voor Europese aandelen. Van der Bruggen: ‘Europese aandelen hebben het hoogste dividendrendement en gunstige winstvooruitzichten. We denken dat de winstprognoses van analisten conservatief zijn. Ook de stijging van de dollar helpt Europese aandelen.’ KBC investeert meer dan normaal in Duitse aandelen en minder dan normaal in Italiaanse en Spaanse aandelen. Ook ING verkiest aandelen uit de kernlanden van de eurozone boven die uit de periferie.