Waar u vandaag naar uit moet kijken

Vandaag houdt Exmar zijn aandeelhoudersvergadering. Ook bij zeven andere Belgische beursbedrijven komen de aandeelhouders bijeen.

Wie in Exmar belegt moet een beetje zeebenen hebben. Want de gasreder kende de afgelopen jaren vele onzekerheden. Twee jaar geleden kwam het aandeel in moeilijkheden. Het moest in juli 2017 een obligatielening aflossen van 1 miljard Noorse kronen (102,5 miljard euro), maar kreeg het niet voor elkaar een nieuwe obligatie uit te geven.

Door de hoge schuldenlast en doordat het bedrijf maar geen huurder kon vinden voor zijn drijvende aardgasfabriek, hadden geldschieters niet genoeg vertrouwen in de Antwerpse reder. En dus kwam het met de obligatiehouders overeen om twee jaar uitstel te krijgen. Uiteraard tegen een gunstigere rente.

Het tij is gekeerd

Maar de gasrederij heeft inmiddels het tij weer mee. De vaartprijzen van grote schepen zitten weer in de lift en het Argentijnse energiebedrijf YPF huurt inmiddels de drijvende aardgasfabriek. Deze fabriek zal aardgas dat in het Argentijnse binnenland wordt gewonnen omzetten in vloeibaar gas, zodat verscheping mogelijk is.

Hierdoor zijn er wat onzekerheden weggenomen, zodat de onderneming onlangs een niet-gewaarborgde obligatielening uitgaf van 650 miljoen Noorse kronen (66,6 miljoen euro). Dankzij deze uitgifte zal het Antwerpse beursbedrijf in juli de lening van 1 miljard Noorse kronen – twee jaar later dan gepland – afbetalen.

De lening en de drijvende aardgasfabriek zullen ook zeker een onderwerp van gesprek zijn bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die de groep vandaag houdt. Het aandeel staat hierin niet alleen. Naast Exmar zijn er nog zeven Belgische beursbedrijven waarbij de beleggers vandaag bij elkaar komen: Econocom, Elia, EVS, Jensen-Group, Montea, Qrf en Roularta.

Waarom zou u gaan?

Het is mogelijk dat u zich afvraagt, waarom u eigenlijk naar zo’n vergadering zou gaan. Want het kost u in de meeste gevallen een dagje vrij. Een belangrijk voordeel is dat u op de vergadering het management en het bestuur van uw bedrijf kunt ontmoeten. Dit kan ook na de vergadering onder het genot van een pintje of een kop koffie. Een voordeel van zo’n laatste ontmoeting is dat de notulist hier niet bij is, waardoor er vrijer kan worden gesproken.

Als u tijdens de vergadering een vraag wilt stellen, dan kan het handig zijn deze op voorhand in te sturen. Dit geldt vooral als u specifieke vragen heeft over bepaalde cijfers. Vaak kennen bestuurders ook niet alle cijfers van buiten. Wanneer ze vooraf de tijd krijgen om het een en ander na te zoeken, zal de kwaliteit van het antwoord beter zijn.

Bewijs

Wanneer u naar de aandeelhoudersvergadering van uw bedrijf wilt, dan moet u wel een bewijs van bezit hebben. Deze kunt u aanvragen bij uw broker. Soms vraagt een broker hier wel een vergoeding voor. Zo betaalt u bij Argenta en Keytrade 10 euro en bij Bolero bent u 15 euro kwijt. De Giro spant de kroon, omdat ze 100 euro rekent voor 'buitenlandse' aandelen. Deze broker rekent geen kosten aan bij Nederlandse aandelen.