Waardebedrijven beginnen krachtig aan tweede jaarhelft

Terwijl Nasdaq achterbleef, begonnen cyclische aandelen met overtuiging aan de zomermaanden. De S&P 500 zette een zesde oveenvolgende slotrecord neer.

Een Amerikaans jobcijfer toonde donderdag een groter dan verwachte terugval in het aantal steuntrekkenden. Het aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering daalde in de VS tot 364.000, terwijl economen uitgingen van 390.000 nieuwe aanvragen. Het aantal ontslagen daalde in juni met 88 procent en bereikte het laagste peil in 21 jaar.

Die toenemende krapte op de arbeidsmarkt, wat inflatie in de hand kan werken, baarde beleggers donderdag geen zorgen. Het positieve cijfer gaf vooral cyclische aandelen een zetje. De Dow Jones ging 0,3 procent hoger. De S&P won 0,5 procent op 4.319 punten, goed voor een zesde slotrecord op rij. Nasdaq bleef achter en sloot stabiel.

Energiebedrijven waren in de S&P500 de sterkste presteerders. Occidental Petroleum blonk uit met een winst van 4,9 procent. De markt lijkt er steeds meer vanuit te gaan dat de OPEC+, het klassieke oliekartel OPEC aangevuld met Rusland, niet veel zal doen om de stijging van de olieprijs af te remmen. Een vat Brent-Noordzeeolie noteert nu rond 76 dollar, 40 procent hoger dan met Nieuwjaar en de hoogste koers sinds eind 2018. Amerikaanse olie (WTI) kwam boven 75 dollar per vat piepen, eveneens de hoogste koers in ruim 2,5 jaar.