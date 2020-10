Waardebeleggers gaan door moeilijkste periode in 200 jaar

Beleggers die aandelen kopen omdat ze goedkoop noteren, presteren al sinds 2008 ondermaats. Corona geeft de value-aanhangers nog een extra rammeling.

Liefhebbers van valuebeleggen - Warren Buffett is de bekendste - kopen aandelen als de koers zich onder de 'intrinsieke waarde' bevindt. Een mogelijk criterium is de verhouding tussen de beurskoers en de boekwaarde per aandeel. De boekwaarde of het eigen vermogen is de waarde van alle bezittingen minus de schulden. Deutsche Bank noteert bijvoorbeeld tegen een derde van de boekwaarde.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De vermogensbeheerder Two Centuries Investments ging na in welke mate 'value' goed of slecht presteerde over de voorbije 200 jaar. De beheerder kon pas sinds 1926 data vinden over de boekwaarde. Daarom werden tussen 1826 en 1926 de bedrijven met een hoog dividendrendement gecatalogeerd als 'value'.

Wij dachten dat 2020 het jaar van value ging worden. Toen kwam de pandemie en die blijkt zeer goed voor groeiaandelen en zeer slecht voor value Michael Barakos Strateeg JPMorgan AM

Two Centuries Investments keek specifiek naar de prestatie van een mandje 'value-aandelen' minus de prestatie van een mandje dure aandelen. Dat verschil noemt het de valuefactor. Blijkt dat sinds het recentste hoogtepunt van value, in 2007, de valuefactor met liefst 64 procent is gekelderd. Daarmee is de prestatie slechter dan begin 1900 (-59%) en mogen we voor value over de beroerdste periode in 200 jaar spreken.