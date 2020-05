Waardering Argenx steunt vooral op efgartigimod (en cash)

De beurswaarde van Argenx stijgt boven 8 miljard euro. Sinds de beursgang in 2014 ging het aandeel maal 22.

Beleggers duwen het aandeel Argenx dinsdag na positieve onderzoeksresultaten van efgartigimod voor de behandeling van de spierziekte MG ruim een kwart hoger naar 187 euro, een recordkoers. Dat is goed voor een beurswaarde van 8,2 miljard euro voor het Gentse biotechbedrijf. Daarmee behoort Argenx al bij de grotere jongens in de biotechwereld. In België is alleen Galapagos groter met een beurswaarde van 12,5 miljard euro.

Argenx trok in 2014 naar de beurs tegen 8,5 euro per aandeel. Sindsdien ging het aandeel maal 22, een zeldzame droombelegging op Euronext Brussel. Volgens analisten zit er nog meer in het vat. Van de 12 door Bloomberg opgevolgde analisten, geven er 10 een koopadvies. Dinsdag kwam het beurshuis Kempen met een nieuw topkoersdoel van 220 euro.

Biotech waarderen is allesbehalve gemakkelijk. Klassieke waarderingsmaatstaven zoals de koers/winst-verhouding of het dividendrendement zijn niet van toepassing. Het meest tastbare is de cashpositie van 1,3 miljard euro. Argenx heeft sinds de beursgang geregeld geld bijgetankt, vaak ook in de VS waar het sinds 2017 een notering heeft op Nasdaq.

Piekomzet

Een waarde kleven op de onderzoeksprogramma's is veel moeilijker. Analisten werken daarvoor met een inschatting van de potentiële piekomzet. KBC Securities schat de piekomzet voor efgartigimod voor de handeling van MG op 1,6 miljard euro. Vervolgens is er de kans op slagen: die is - opnieuw volgens KBC Securities - sinds de nieuwste data gestegen van 75 naar 95 procent. Tot slot worden de potentiële toekomstige opbrengsten verdisconteerd naar vandaag. Degroof Petercam bijvoorbeeld gebruikt daarvoor een verdisconteringsvoet van 15 procent.

Argenx heeft het gros van zijn waardering te danken aan efgartigimod en dan in de eerste plaats voor de behandeling van MG. Bank of America kleeft aan dit programma een waardering van 2,3 miljard euro. Het beurshuis waardeert efgartigimod voor de behandeling van ITP (zeldzame bloedziekte) en van PV (huidziekte) op respectievelijk 600 en 500 miljoeo. De rest van de pijplijn is volgens de zakenbank 2,6 miljard euro waard.