Waarom Amazon nog geen koning van de beurs is

Amazon rondde dinsdag de kaap van 1.000 miljard dollar. Het was daarmee na Apple het tweede Amerikaanse bedrijf ooit dat die drempel overschreed. Maar Apple inhalen, wordt voor het groeibedrijf geen sinecure.

De e-commercereus Amazon breidde dinsdag een nieuwe mijlpaal aan zijn beurspalmares. De koers van het bedrijf tikte toen even 2050,2677 dollar aan, goed voor een beurswaarde van 1.000 miljard dollar. Het is nog maar het tweede Amerikaanse bedrijf dat daarin slaagde. De iPhone-maker Apple klaarde die klus op 2 augustus.

Wie de groeicijfers van Amazon bekijkt, besluit dat het maar een kwestie van tijd is voordat het internetbedrijf Apple inhaalt op de beurs. Vooral de snelheid waarmee Amazon de voorbije jaren aan beurswaarde won, gooit hoge ogen. Nog maar in het voorjaar van 2017 kreeg Amazon de grens van 1.000 dollar in het vizier. Het voorbije jaar kwam er 580 miljard dollar aan beurswaarde bij. Dat is 100 miljard meer dan de marktkapitalisatie van Facebook, het zesde meest waardevolle bedrijf ter wereld.

In mei 1997 trapte Amazon zijn beurscarrière af tegen 1,5 dollar. Het bedrijf had dus 21 jaar nodig om de kaap van 1.000 miljard te ronden. Apple deed er 38 jaar over.

Sterke groeimarkten

Ook op de werkvloer heeft het bedrijf van Jeff Bezos een streepje voor. Amazon is al lang geen loutere webwinkel meer. De actviteiten omspannen videostreaming, adverteren en de cloudbusiness waarbij het servers verhuurt aan bedrijven als Netflix en Spotify. Door de overname van de winkelketen Whole Foods is daar ook fysieke retail bijgekomen. 'De voorzienbare afzetmarkten van Amazon zijn op termijn groter dan die van Apple,' zegt Stijn Plessers, technologieanalist bij KBC. 'De cloudbussines staat nog in haar kinderschoenen. De markt van de retail is in principe oneindig groot. Terwijl de iPhonemarkt, Apple's belangrijkste markt, min of meer verzadigd is. De groei moet daar komen van diensten zoals de app store of nieuwe activiteiten. Apple bouwt aan een autonome auto. Maar de vooruitzichten voor die business zijn onzeker.'

Analisten van Reuters schatten dat de omzetgroei van Amazon dit jaar op 32 procent uitkomt. Apple zou op 14,9 procent uitkomen. Het databureau voorspelt dat het verkoopcijfer van Amazon in 2019 dat van Apple overtreft. 'Amazon heeft tal van opportuniteiten,' zegt Quirien Lemey, fondsbeheerder bij Degroof Petercam. 'Slechts 5 procent van de retail in de VS gebeurt vandaag online. Daar is dus veel groeipotentieel. Ook de cloudbusiness groeit als kool. Op twee à drie jaar zal die markt uitgroeien van 50 miljard dollar tot 200 miljard dollar. De fenomenale beursrit van Amazon kan dus nog verdergaan.'

Strijd nog niet gestreden

Toch is de strijd nog niet gestreden. Ondanks de sterke groeicijfers maakt Amazon veel minder winst dan Apple. De internetgigant kon pas haar eerste winstcijfers in het tweede kwartaal van 2015 voorleggen. Vorig kwartaal boekte Amazon een nettowinst van 2,5 miljard dollar. Apple zette daar een nettowinst van 11,33 miljard dollar tegenover.

Om haar waardering te verdienen, zal de winst moeten volgen. Daarvoor is de cloudbusiness belangrijk. Amazon haalt 70 procent van haar winst uit die activiteiten, hoewel de omzet uit die tak iets meer dan 10 procent van de totale omzet bedraagt. Amazon haalt in de retailtak splinterdunne marges, de cloudbusiness biedt meer ademruimte.

Lemey waarschuwt er ook voor Apple niet te snel af te schrijven. 'Apple haalt nu 30 procent van de omzet uit haar diensten,' zegt hij. 'Dat is iets wat investeerders heel graag zien omdat het recurrente inkomsten zijn. Bovendien is het niet uitgesloten dat Apple de markt verrast met een volledig nieuw iPhonemodel. Dat zou de koers een enorme duw in de rug geven.'

Overheidsregulering

Een van de grootste bedreigingen voor Amazon is overheidsregulering. Er is geen duidelijkere illustratie voor marktdominantie dan een beurswaarde van 1.000 miljard dollar. Amazon werd eerder al geviseerd door president Trump die de voordelige behandeling van Amazon door het Amerikaanse postbedrijf aan de kaak stelde.