Waarom ING dit jaar domper is voor Bel20

De aandelenkoers van de bank ING daalde dit jaar al met bijna 20 procent. Daarmee doet de Bel20’er het nog slechter dan de gemiddelde Europese bank. Wat is er aan de hand?

Beleggers zijn ontgoocheld omdat ze hadden verwacht dat ING een groter deel van zijn winst zou uitkeren, zegt Bart Jooris, analist van Degroof Petercam. ‘Bij ING zien we geen hogere payoutratio, bij KBC wel.’

De Basel IV-normen, de nieuwe kapitaalvereisten voor de banken die eind 2017 zijn gepubliceerd, waren minder streng dan analisten hadden gevreesd. Beleggers hoopten dat banken een deel van die meevaller zouden gebruiken om het dividend te verhogen en/of aandelen in te kopen.

Bart Jooris merkt op dat ING voor een andere aanpak kiest. ‘ING wil eerst zijn kapitaalbuffers verhogen naar de nieuwe doelstelling. Het heeft in vergelijking met de andere beursgenoteerde banken van de Benelux nog wat werk om zijn target te halen. ABN AMRO en KBC staan al verder.’

Matthias De Wit, analist van het Nederlandse beurshuis Kempen, merkt op dat Basel IV een ‘ bovengemiddelde impact’ heeft voor ING. ‘Voor Nederlandse hypotheken moeten banken nu meer kapitaal opzijzetten. Hetzelfde geldt voor banken die een grote blootstelling hebben aan financiering van infrastructuurwerken en buitenlandse handel. ING is erg actief op dat vlak.’

ING België

Bovendien zijn beleggers volgens De Wit bezorgd over de herstructurering van ING België. ‘Daar staat de winst onder druk ondanks de aangekondigde kostenbesparingen.’

Maar ook de meeste andere Europese bankaandelen zijn dit jaar gedaald, zij het doorgaans minder dan ING. ‘De bankaandelen anticipeerden in 2017 op een stijging van de langetermijnrente, wat hun rentemarge en winst zou verhogen’, signaleert Jooris. ‘Beleggers dachten dat de Europese Centrale Bank voor het einde van 2018 zou stoppen met de aankoop van obligaties, wat de rente zou doen stijgen. Maar door de daling van de groeivooruitzichten loopt het opkoopprogramma iets langer door dan gedacht en is de langetermijnrente gedaald .’

De Wit verwijst ook naar de stijgende politieke onzekerheid in Italië. ‘Er bestaat bezorgdheid over de houdbaarheid van de Italiaanse overheidsschuld. Banken bezitten rechtstreeks of onrechtstreeks veel Italiaanse obligaties.’