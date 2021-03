Waarom Volkswagen de plotse beursheld is

Terwijl het aandeel Tesla dit jaar niet meer is gestegen, ging Volkswagen 50 procent hoger. Analisten verklaren de forse stijging.

De snelle opkomst van Tesla en de elektrische auto was lange tijd een monster dat autobouwers toch niet echt in de ogen durfden te kijken, maar daar komt nu verandering in. Volkswagen opent met CEO Herbert Diess frontaal de aanval op Tesla en gaat all-in op elektrificering.

Dat beleggers dat een goed idee vinden blijkt wel uit de beurskoers. Terwijl het aandeel Tesla sinds begin dit jaar nauwelijks van zijn plek is gekomen, noteert Volkswagen al 50 procent hoger in 2021. Deze week ging het aandeel al 18 procent hoger. 'Het grote nieuws van de week was dat Volkswagen zijn eigen batterijen gaat ontwikkelingen', zegt analist Nico Inberg van het online beursmagazine De Aandeelhouder. 'Daarmee laten ze zien dat ze de transitie naar elektrisch zeer serieus nemen.'

Tegen 9 keer de verwachte winst voor 2021 is Volkswagen niet duur. Corné van Zeijl Analist bij ACTIAM

Ook beursanalist Corné van Zeijl van ACTIAM ziet de beleggersinteresse toenemen. 'Er was natuurlijk lange tijd een publieke storm rond het aandeel. Dat kwam door de emmissieschandalen en problemen op het gebied van corporate governance. Daardoor zijn veel beleggers weggetrokken, maar nu het bedrijf een nieuwe start maakt met elektrische auto's zie je deze groep investeerders terugkeren. Daarnaast zie je een tweede groep beleggers die interesse heeft omdat dit weleens richting het nieuwe Tesla zou kunnen gaan.'

Schaalvoordelen

Volgens Inberg zet Volkswagen vol in op het verkrijgen van schaalvoordelen bij de productie van batterijen. 'Ze willen een batterij maken die in 85 procent van de auto's kan. De onderkant van de auto's willen ze een beetje hetzelfde te maken, zodat ze verschillende types auto's rond dezelfde batterij kunnen bouwen. Zo kan men in fabrieken snel switchen tussen verschillende modellen.

Om dat te bewerkstelligen gaat Volkswagen de komende jaren 6 fabrieken uit de grond stampen. In 2023 begint de productie van de nieuwe soort batterij. De onderneming verwacht dat door schaalvoordelen de prijs van een batterij met 50 procent zal afnemen en de actieradius met 30 procent zal toenemen.

van Zeijl wijst erop dat de huidige volledig elektrische ID3 van Volkswagen van goede kwaliteit is. 'UBS heeft voor een rapport deze auto helemaal uit elkaar gehaald en zij kwamen tot de conclusie dat de auto kwalitatief beter is dan de elektrische auto's van de andere traditionele autobouwers.'

Gamechanger

Volgens Inberg is de aanpak van Volkswagen een gamechanger. 'Tot nu toe zag je dat vooral overheden de bouw van elektrische auto's wilden stimuleren, maar nu een autofabrikant echt gaat pushen in de markt voor elektrische auto's wordt het een heel ander verhaal. Volkswagen wil nu gelijk alles goed aanpakken. De elektrische auto, de batterijen maar ook het laden. Zo gaan ze samenwerken met onder andere oliebedrijf BP om in heel Europa hele snelle oplaadpunten neer te zetten.'

Volkswagen wil nu gelijk alles goed aanpakken. De elektrische auto, de batterijen maar ook het laden. Nico Inberg Analist bij De Aandeelhouder

Dat laatste is volgens Inberg essentieel. 'Veel mensen twijfelen nu nog om een elektrische auto te kopen. Ze vragen zich dan af of ze wel op vakantie kunnen met de auto, omdat ze niet weten of ze in Spanje of Frankrijk nog wel kunnen tanken.'