Waarom beleggers een gul KBC karig belonen

KBC trakteert de aandeelhouders op een 17 procent hoger dividend. Maar voor analisten mag/moet het altijd nóg wat meer zijn.

De opvallendste koersbeweging in de Bel20 - die een half procent hoger koerst op 3.535 punten - is KBC , dat na een positieve start nauwelijks vooruit te branden is: plus 0,2 procent op 59,40 euro.

Op de analistenconferentie - de slides vind u hier terug - lichtte KBC-CEO Johan Thijs toe waarom de bank met een brutodividend van 3,50 euro per aandeel bijna 60 procent van de winst uitkeert, in plaats van 50 procent over de vorige twee boekjaren.

'Mochten we gewoon 50 procent blijven uitkeren hebben, dan zou onze kernkapitaalratio (de kapitaalbuffer tegenover de risicogewogen activa, red.) naar 16,2 procent gestegen zijn. En we verkiezen die ratio op 16 procent te plafonneren', klinkt het.

Pro memorie: KBC is één van beter gekapitaliseerde banken van Europa, met die buffer van 16 procent. Bovendien is de groep in de sector ook één van de rendabelste, met sterk winstgevende thuismarkten in België en Tsjechië en groeimarkten in Ierland en Bulgarije.

Let wel: analisten - die al een hele tijd Thijs proberen opjagen om een fors groter deel van de winst uit te keren - hadden op nóg meer gerekend en mikten gemiddeld op 3,67 euro per aandeel, tegenover 3 euro over boekjaar 2017.

Mogelijk dat daarom het aandeel KBC na een positieve start wat terugvalt. Thijs zelf ergerde zich vorig jaar nog aan analisten die de bank aanspoorden tot 70 procent van de winst uit te keren.

Toch is de boodschap van Thijs positief, stelt beurshuis UBS in een reactie. 'Dit moet beleggers gerust stellen dat KBC van plan is alle surpluskapitaal boven een buffer van 16 procent uit te keren', luidt het. 'De consensus gaat nu uit van een kernkapitaalratio van 16,3 procent in 2019 en 16,5 procent in 2020. Bijgevolg is er ruimte om de dividendprognoses wat te verhogen'.

Elders op de Brusselse beurs:

Telenet tuimelt 6 procent naar 37,70 euro. De telecom- en kabelgroep voorspelt voor 2019 een lagere winst, de eerste krimp sinds de beursintroductie in 2005.

MDxHealth trekt een spurt van 13 procent naar 1,03 euro. Het aandeel is dus minstens even geen centjesaandeel meer.

De specialist in snelle diagnose heeft er een beroerd jaar opzitten door zwaar tegenvallende resultaten, ondanks grote marketinginspanningen om op de cruciale Amerikaanse markt door te breken. Analisten beginnen zelfs het potentieel van veruit de grootste omzetdraaier, prostaatkankertest ConfirmMDx, in twijfel te stellen, net als de kostenbesparingen die het management heeft aangekondigd.

Gelet op de koersval is elke kleine opsteker welkom en dus lijken beleggers een Canadees distributieakkoord voor een andere test, SelectMDx, aan te grijpen voor een opluchtingsrally. Ook al stipt KBC Securities aan dat niet Canada en SelectMDx cruciaal zijn voor de toekomst, wel de Verenigde Staten en ConfirmMDx.

Sipef zakt na nog zwakker dan verwachte jaarresultaten 2,7 procent naar 50,50 euro.

De plantagegroep had bovenop de lage palmolieprijs ook nog eens af te trekken met zware regenval eind 2018 op het Indonesische eiland Sumatra, wat de productie afremde.