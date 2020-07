Walgreens onder de lat

Maar later op de dag maakte het optimisme plaats voor twijfel. Dat is niet vreemd want in de VS is het coronavirus nog alles behalve onder controle. Het aantal besmettingen per dag ligt nu op een record van 62.751. In totaal zijn er in de VS meer dan 3 miljoen besmettingen. Beleggers vrezen dat het hoge aantal besmettingen strengere maatregelen met zich meebrengen, waardoor de economie weer een klap krijgt.