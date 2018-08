Wall Street: Afzettingsperikelen ontsieren jubileumdag

Voorlopig kan Wall Street de jubileumdag niet opluisteren. De voornaamste indices staan licht in de min. Beleggers kijken angstvallig toe hoe de juridische saga die Trump achtervolgt, zich ontvouwt. Dinsdag werd Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort schuldig bevonden voor belastings- en bankenfraude. Ook Michael Cohen, Trumps voormalige advocaat, zit in nauwe schoentjes. Hij bekende zwijggeld te betalen aan de pornoster Stormy Daniels met als doel het beïnvloeden van de verkiezingen.

De keten heeft een ijzersterk kwartaal achter de rug. De tweede grootstse winkelketen van de VS, na Walmart, kende in het tweede kwartaal de sterkste groei in 13 jaar. Beleggers belonen het bedrijf en sturen het aandeel naar een recordkoers.

De omzet van Target steeg in het tweede kwartaal met 4,9 procent en verbleekte daarmee de analistenverwachting van 3,99 procent. Ook de winst per aandeel van 1,47 dollar lag boven de verwachting van 1,4 dollar. Voor CEO Brian Cornell is de reden van het sterke kwartaal duidelijk. 'Er bestaat geen twijfel dat we momenteel profiteren van een erg sterk consumentenvertrouwen. Misschien wel het sterkste dat ik in mijn carrière heb gezien,' zei hij aan het persagentschap Reuters.