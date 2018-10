Wall Street - Alcoa koopt weer aandelen in

Alcoa heeft wel iets minder rooskleurige vooruitzichten voor de aluminiummarkt. De vraag zal wat zakken door China, verwacht het bedrijf. 'We zien dat de wereld een vrij onzekere plaats blijft,' aldus Harvey.

De Amerikaanse vermogensbeheerder Invesco neemt sectorgenoot OppenheimerFunds over van levensverzekeraar Massachusetts Mutual Life Insurance. Hij betaalt daarvoor 5,7 miljard dollar (5 miljard euro). De activa onder beheer van Invesco stijgen door de overname met 246 miljard dollar naar meer dan 1.200 miljard dollar. Oppenheimer beheert vooral actieve fondsen. Invesco is de vierde grootste beheerder van trackers, beursgenoteerde fondsen die een index schaduwen.

Activision Blizzard , de Amerikaanse ontwikkelaar van computerspellen, is met een verlies van 7 procent de grootste daler in de Nasdaq . De verkoopcijfers van de nieuwe uitgave van de populaire Call of Duty-reeks schieten beleggers in het verkeerde keelgat.