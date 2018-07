Wall Street: Alphabet verfrist hoop op goed resultatenseizoen

De Amerikaanse beurzen gaan hoger. De Nasdaq Composite tikt een nieuwe recordstand aan nadat Google-moeder Alphabet bijzonder sterke kwartaalresultaten presenteerde. Ook andere bedrijven deden beter dan verwacht, al zijn er ook tegenvallers.

Omstreeks 17 uur Belgische tijd wint de Dow Jones 0,8 procent tot 25.257 punten. De S&P500 gaat 0,7 procent hoger en de Nasdaq Composite 0,8 procent. De technologiezware index bereikt meteen een nieuwe recordhoogte.

De klim van de Nasdaq is grotendeels te danken aan Alphabet. Met zijn kwartaalcijfers verpulverde het moederbedrijf van zoekmachine Google maandagavond de analistenprognoses. De nettowinst van de internetreus kwam in het tweede kwartaal 9,3 procent lager uit op 3,2 miljard dollar. De daling is te wijten aan de boete van 4,34 miljard dollar die de Europese Unie oplegde wegens de dominante positie van zijn smartphone-besturingssysteem Android.

Zonder die boete zou Alphabet een winst van 8,26 miljard dollar hebben geboekt, met dank aan zijn voornaamste groeimotor: advertenties. Bovendien wist het concern het kostenpercentage te verlagen om trafiek naar zijn zoekmotor te loodsen. Het aandeel Alphabet veert 4,25 procent op en sleurt andere technologiewaarden mee: Facebook stijgt 1,9 procent en Amazon 1,7 procent.

Ook Eli Lilly (+1,5%) kwam sterk uit de hoek met in het tweede kwartaal een gezuiverde nettowinst van 1,50 dollar per aandeel, duidelijk meer dan verwacht (1,30 dollar). Het farmaconcern profiteerde van een aanhoudend sterke vraag naar zijn diabetesmiddelen. Eli Lilly verhoogde zijn winstprognose voor het hele jaar van 5,10-5,20 dollar tot 5,40-5,50 dollar per aandeel. De groep had nog meer goed nieuws in petto: ze gaat Elanco, de divisie die geneesmiddelen voor dieren maakt, afsplitsen en in de tweede jaarhelft apart naar de beurs brengen. Het belang dat zou worden verkocht, zou echter kleiner dan 20 procent zijn.

In de laagste regionen vinden we Whirlpool terug. De fabrikant van huishoudtoestellen maakt een duik van 14,7 procent na zwakke kwartaalresultaten. Over de periode april-juni daalde de omzet met 3,9 procent tot 5,14 miljard dollar, onder de analistenverwachting van 5,29 miljard dollar. De winst per aandeel bedroeg 3,20 dollar, merkelijk minder dan de 3,69 dollar waar analisten gemiddeld op rekenden. Whirlpool zette ook het mes in zijn vooruitzichten en verwees daarbij naar lagere verkoopvolumes en hogere grondstofkosten, vooral in de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika). De prognosevork voor de jaarwinst per aandeel werd teruggebracht van 14,50-15,50 dollar tot 14,20-14,80 dollar.

De Amerikaanse motorfabrikant Harley-Davidson heeft in het tweede kwartaal minder winst geboekt dan een jaar eerder: per aandeel 1,45 dollar tegen 1,48 dollar. Het resultaat is niettemin beter dan verwacht: analisten rekenden slechts op 1,34 dollar per aandeel volgens Thomson Reuters. Het is al het zesde kwartaal op rij dat Harley-Davidson de verwachtingen klopt.