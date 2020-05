Wall Street: Amazon en Facebook op record

Het vooruitzicht op minder 'red tape' zet de Amerikaanse beurzen stevig in het groen. Amazon en Facebook zijn losgeslagen.

De aandelenbeurzen in New York noteren met vette plussen na de verliezen van dinsdag. De Dow-Jonesindex trekt 1,4 procent hoger naar 24.548 punten. Beleggers putten vertrouwen uit de stapsgewijze heropening van de economie. Een nieuw decreet van president Trump voor administratieve vereenvoudiging geeft extra rugwind. Trump heeft overheidsinstanties de opdracht gegeven om 'overbodige regels' voor bedrijven te schrappen.

Hij ondertekende een decreet om daarmee het herstel van de economie te bevorderen. Trump zei dat de afgelopen tijd al honderden regels tijdelijk niet meer werden gehandhaafd. Hij wil dat die stappen, waar mogelijk, nu permanent worden gemaakt. Daarnaast komt de Federal Reserve later op de dag met de notulen van de meest recente beleidsvergadering.

De aandacht op Wall Street gaat onder meer uit naar de resultaten bij supermarktketen Target en doe-het-zelfmarkt Lowe's.

Target heeft door hamsterende klanten de omzet opgevoerd. Vooral de onlineverkopen stegen hard, te midden van lockdownmaatregelen in veel delen van de Verenigde Staten. De winstgevendheid kreeg tegelijkertijd een knauw. Het bedrijf had door het corona hogere kosten. Het aandeel zakte in de eerste handelsminuten een fractie.

Lowe's is meer in trek bij beleggers, geholpen door meevallende verkoopcijfers waarbij het de verkoop met 11 procent opstuwde. Amerikanen zijn meer klusjes in en om het huis gaan doen omdat ze door de coronacrisis thuis moeten blijven. Lowe's wint 2,5 procent.

Johnson & Johnson (J&J) noteert stabiel. Het medisch bedrijf stopt met de verkoop van babypoeder gemaakt van talk in Noord-Amerika vanwege beschuldigingen dat het kankerverwekkend zou zijn omdat er asbest in kon zitten. Het talkpoeder leverde J&J veroordelingen voor miljarden dollars aan schadevergoedingen op. Ook Het bedrijf zou het risico op kanker door het gebruik van talkpoeder hebben verzwegen. De leverancier van J&J voor het talk is overigens materialengroep Imérys, één van de hoekstenen in de portefeuille van de Brusselse holding GBL.

Voor spektakel tekenen andermaal de technologiebonzen. Amazon trekt 1,4 procent hoger naar 2.486 dollar, een nieuw record. Ook Facebook scherpt zijn allertijdenrecord aan. Daarnaast slaagt een aantal bedrijven erin zijn beste koers in 2020 te bereiken. Het gaat om onder meer om restaurantketen Chipotle en gamestudio's Electronic Arts en Take Two Interactive.

De nieuwste gooi naar een coronavaccin komt woensdag van Inovio Pharmaceuticals . Het biotechbedrijf zegt dat het antistoffen kon aanmaken tegen corona in cavia's en muizen. Beleggers lopen minder hard van stapel dan maandag. Toen kwam biotechbedrijf Moderna met beloftevolle resultaten in een prille klinische test. Daags later plaatste een medisch vakblad daar vragen bij.

Morgan Stanley verhoogt het koersdoel van Moderna stevig van 37 naar 90 dollar. We vermelden er wel bij dat Morgan Stanley één van de begeleidende banken is in de kapitaalronde die Moderna maandag inderhaast uitvoerde om zijn corona-onderzoek te financieren.