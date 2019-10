Wall Street: Amazon in het rood

De internetreus stelde teleur met zijn kwartaalresultaten. Intel ziet de toekomst zonnig in.

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag voorzichtig hoger. De Dow Jones wint 0,3 procent, de S&P500 gaat 0,1 procent hoger en de Nasdaq klimt 0,2 procent.

Beleggers kijken vooral naar het aandeel Amazon dat een tik van 3 procent krijgt. Het bedrijf publiceerde gisteren magere kwartaalcijfers. De winst zakte in het derde kwartaal tot 2,1 miljard dollar, van 2,9 miljard dollar een jaar eerder. De bedrijfswinst per aandeel dook met meer dan 26 procent lager van 5,75 naar 4,23 dollar (2,81 euro). Dat was ook een stuk lager dan de 4,59 dollar die analisten hadden verwacht.

De totale omzet kwam met 69,98 miljard (+24%) dollar hoger uit dan voorspeld. Analisten rekenden op 68,83 miljard.

De operationele kosten stegen met 26 procent tot 66,8 miljard dollar, de sterkste toename in meer dan een jaar. Vooral de kosten voor het - sneller - versturen van pakketjes stegen opvallend hard, hier gaf Amazon 46 procent meer aan uit.

AWS

Ook de personeelskosten die de groep maakte voor zijn cloudtak, Amazon Web Services (AWS), stegen met bijna 30 procent. AWS is de winstmotor van de internetreus. Het werd in 2006 gelanceerd en is de grootste speler op het gebied van clouddiensten. De omzetgroei van AWS bedroeg in het derde kwartaal 35 procent en was daarmee iets lager dan verwacht.

Voor het vierde kwartaal verwacht Amazon een bedrijfswinst van tussen de 1,2 en 2,9 miljard dollar. Dat stelde teleur, analisten rekenden op een winst van 4,3 miljard. Ook de omzetverwachting van 'tussen de 80 en 86,5 miljard dollar' viel tegen, de markt had een omzet van 87,1 miljard verwacht.

Intel

Waar Amazon moet inleveren vliegt Intel juist met 7 procent hoger. De chipgigant kwam met puike resultaten.

In het derde kwartaal kwam de omzet praktisch onveranderd uit op 19,2 miljard dollar. Dat was hoger dan de 18 miljard dollar die analisten hadden verwacht. De nettowinst bedroeg 6 miljard dollar ofwel 1,35 dollar per aandeel. De markt ging uit van een nettowinst van 1,17 dollar per aandeel, waardoor ook de winst beter was dan voorzien.

Terwijl andere chipmakers klagen over de gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China, profiteert Intel van een sterke vraag naar serverchips. Dat zijn chips die grote datacentra laten draaien.