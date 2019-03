Wall Street: Amazon kent alleen nog koopadviezen

Na een adviesverhoging van KeyBanc, hebben alle 45 analisten een koopadvies uitstaan op Amazon.

De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag circa een halve procent in de plus, gemeten naar de Dow Jones . Een belangrijke indicator van het Amerikaanse consumentenvertrouwen (Michigan) steeg in maart voor de tweede maand rij.

Analist Edward Yruma van KeyBanc heeft het advies voor de e-commercegigant Amazon opgetrokken tot ‘kopen’. De adviesverhoging trok veel aandacht. Yruma was de enige van 45 analisten die Amazon nog niet met een koopadvies bedacht. Vrijdag ging hij overstag.

‘Amazon heeft een aantal operationele stappen gezet om de rendabiliteit in de kerndivisie - retail - te verbeteren, zoals de sluiting van pop-upwinkels. Samen met hogere marges in clouddiensten (Amazon Web Services, red.) en advertenties, zal dat de winst van Amazon in de komende jaren boven de consensusverwachting doen uitkomen’, zei Yruma.

De bijgedraaide analist kleeft meteen een koersdoel van 2.100 dollar op het aandeel, of een opwaarts potentieel van 25 procent. Dat impliceert een beurswaarde boven 1.000 miljard dollar, zoals ook al even in september het geval was.