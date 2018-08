Wall Street: Amazon op weg naar 2.000 (en 1.000)

Het verschil ligt - ook zoals wel vaker het geval is - bij Amazon.com . Sinds het verbluffend sterke kwartaalrapport onderstreepte dat 's werelds grootste webwinkel naast een omzetmachine ook een winstmachine geworden is, grossiert het aandeel in koopadviezen. Amazon nadert met rasse schreden de grens van 2.000 dollar per aandeel en - aangezien er iets meer dan een half miljard aandelen in omloop zijn - die van 1.000 miljard dollar beurswaarde.