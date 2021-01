Wall Street: Amerikaanse olie op hoogste peil in elf maanden

De olieprijs zit sinds het begin van het jaar in een stijgende lijn. De grootste producent, Saoedi-Arabië, zou bereid zijn zijn productie vrijwillig te beteugelen. Ook de kleinere voorraden in de VS nemen de angst op een overaanbod, die bij de uitbraak van de pandemie de olieprijs deed kelderen, weg. 'De markt heeft zowel een fundamenteel als een financieel opwaarts momentum, dankzij extra vrijwillige Saoedische productieverlagingen en zwakke dollarvooruitzichten waarbij de Fed zijn huidige beleid stabiel houdt', zegt Harry Tchilinguirian, een oliestrateeg bij BNP Paribas. Er zijn echter tekenen dat de prijzen oververhit kunnen raken. Amerikaanse olie handelt nu rond het 200-weekse voortschrijdend gemiddelde, wat een signaal is 'dat het binnenkort de top kan bereiken', schreven de analisten van Commerzbank in een rapport. Zowel de Amerikaanse als de Europese oliebenchmark handelde de afgelopen dagen ook in technisch 'overbought'-gebied.