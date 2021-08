Wall Street: Apple flirt met record in aanloop naar iPhone 13

De Amerikaanse beurzen blijven dicht bij huis. Apple nadert zijn recordkoers nu het grootste bedrijf ter wereld zich klaarstoomt voor de lancering van een nieuwe iPhone.

Terwijl de Euro Stoxx 600 voor de zevende dag op rij winst boekt, veranderen de Amerikaanse beurzen weinig. Een finale stemronde over een miljardeninvestering in infrastructuurwerken in het Huis van Afgevaardigden wordt met argusogen gevolgd. De S&P500 noteert volledig stabiel. De Dow Jones daalde met 0,01 procent bij de openingsbel, Nasdaq dikte 0,1 procent aan.

De olieprijs sterkt weer aan nadat ruwe olie maandag het laagste peil in drie weken had bereikt.

AMC is de sterkste stijger in de S&P500 met een sprong van 13 procent. De cinemaketen bracht maandag na slotbel beter dan verwachte resultaten. AMC meldde een stijging van zijn ticketverkoop met 16 procent tegenover het tweede kwartaal van 2020. Tegenover dezelfde periode in 2019 ligt de kaartjesverkoop wel nog 71 procent lager. Het brutobedrijfsverlies kwam uit op 151 miljoen dollar en dat mocht een meevaller heten. Analisten hadden een monsterverlies van 344 miljoen dollar verwacht. Dat doet het beste verhopen voor Kinepolis , schrijft ING.

Analist David Vagman brengt in herinnering dat de consensus uitgaat van inkomsten bij Kinepolis die 90 procent onder het prepandemiepeil liggen. 'Ook een exclusiviteitscontract dat AMC wist te strikken met de studio Warner Bros werpt een positief licht op de cinemasector', schrijft Vagman. Bioscopen moeten almaar harder opboksen tegen streamingdiensten in de strijd om filmcontent.

Kinepolis komt op 19 augustus met cijfers.

Apple sterkt aan nu via persbureau Bloomberg meer details bekend raken over de nieuwe iPhone die in september wordt voorgesteld. De nieuwe reeks zal een videoversie van de portretmodusfunctie van de telefoon bevatten, de mogelijkheid om video op te nemen in een hoger kwaliteitsformaat genaamd ProRes, en een nieuw filterachtig systeem dat het uiterlijk en de kleuren van foto's verbetert, volgens bronnen aan Bloomberg.

De camerafuncties worden gezien als het grootste verkoopargument voor de opvolger van de iPhone 12. Behalve de cameraverbeteringen zullen de nieuwe iPhones relatief bescheiden upgrades krijgen. Vorig jaar heeft Apple het iPhone-ontwerp vernieuwd, draadloze 5G-netwerken toegevoegd en de camerahardware bijgewerkt.