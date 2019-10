Wall Street: 'Apple is gevaarlijke concurrent voor Netflix'

Beleggers zijn vandaag goed gemutst door positief handelsnieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de handelsbesprekingen met China 'heel goed' verlopen. Vanavond ontmoet Trump de Chinese vice-premier Liu He in het Witte Huis om samen met hem te dineren. Mogelijk dat de twee daarna nog een persconferentie geven met meer informatie.

Hoger koersdoel voor Apple

Volgens Ives is Apple TV Plus - de streamingsdienst van de techreus - een grote bedreiging voor Netflix , de huidige koning van het comakijken. Hij wijst erop dat de prijs van het maandabonnement van 4,99 dollar zeer competitief is.

Maar het is niet enkel de lage prijs die Apple tot een gevaarlijke concurrent maakt. De analist stipt ook aan dat de techgigant van plan is om jaarlijks 6 miljard dollar in nieuwe content (series/films etc) te investeren. Hierdoor kan het kijkaanbod flink groeien in de toekomst.