Wall Street: Apple neemt techsector op zwier

Wall Street opent de week met winst. De Dow Jones dikt 0,4 procent aan, terwijl de Nasdaq Composite 1,2 procent naar boven gaat. Apple is de 'top pick' van Morgan Stanley.

Volgens de Federal Bank van Chicago steeg de economische activiteit in de regio licht. Daarnaast vallen enkele bedrijfsresultaten in de smaak. De toeleverancier aan de olie- en gasindustrie Halliburton wint 7 procent tot 23,20 dollar. De kwartaalwinst spurtte een derde hoger naar 303 miljoen dollar of 0,35 dollar per aandeel. Dat is 5 cent meer dan verwacht. De omzet zakte licht naar 5,93 miljard dollar, iets minder dan analisten naar voren hadden geschoven. De winstgevendheid is voor de beleggers echter belangrijker. Vooral de internationale activiteiten deden het goed.

Equifax verstevigt 1,1 procent tot 138,75 dollar. Het bedrijf dat de kredietwaardigheid van Amerikanen beoordeelt, heeft een schikking van 700 miljoen dollar bereikt met overheden en toezichthouders in de VS. De schikking komt er na een cyberaanval in 2017 die gevoelige informatie van ruim 140 miljoen mensen blootlegde.

Equifax betaalt tot 425 miljoen dollar voor de compensatie van getroffen consumenten, plus 175 miljoen aan de Amerikaanse staten. Het bedrijf schrijft ook 100 miljoen dollar over op de rekening van het Consumer Financial Protection Bureau. Equifax moet bovendien minstens 1 miljard dollar investeren in zijn cyberbeveiliging.

Walt Disney schrijft er 0,7 procent bij tot 140,85 dollar. Het media- en entertainmentconcern heeft volgens de gespecialiseerde website JustDisney.com plannen om een eigen luchtvaartmaatschappij te lanceren. Disney zou met eigen, fel gedecoreerde toestellen gasten vanuit verschillende steden naar Orlando voeren, de thuishaven van Walt Disley Land World, de meest bezochte site van de groep ter wereld. Disney zou daarvoor vanaf 2021 enkele kleinere, regionale Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen willen overnemen. Er zouden geen plannen zijn om ook buiten de VS routes aan te bieden.

Voor Disney is het een sterk weekbegin. De remake van de film 'The Lion King' haalde in zijn openingsweekend 185 miljoen dollar omzet in de Amerikaanse zalen, in de lijn van de analistenverwachtingen maar 10 miljoen meer dan Disney had verwacht. En 'Avengers: Endgame' stoot met een omzet van 2,79 miljard dollar de vorige recordhouder, Avatar, van de box-officetroon.