Wall Street - Apple zakt door 1.000 miljard beurswaarde

Beleggers zijn niet opgezet met de intentie tot minder transparantie die Apple uitstuurde na de kwartaalresultaten. De iPhonemaker wil de verkoopcijfers van iPhones niet langer apart oplijsten. Dat doet analisten vermoeden dat het vet bij het meest rendabele consumentenproduct aller tijden van de soep is. Het aandeel zakt 7 procent of 15,5 dollar, goed voor zo'n 74 miljard dollar aan beurswaarde.

De voedingsreus Kraft Heinz is de grootste daler van de Nasdaq. Het aandeel verliest ruim 8 procent. De omzet was hoger dan verwacht maar werd overschaduwd door hogere grondstoffenkosten en andere uitgavenstijgingen.

Kraft Heinz, dat in 2015 ontstond door de fusie van de ketchupmaker Heinz en de fabrikant van tussendoortjes Kraft, volgt daarmee de trend van andere consumentenbedrijven. De sector worstelt al langer met ferme prijsstijgingen van grondstoffen en transport. Die laatste wordt verergerd door een tekort aan truckchauffeurs in de VS.