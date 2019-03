Wall Street: Auto's boven

Het aandeel Lyft schoot bij de opening 21 procent hoger tot 87,24 dollar. Dat geeft Lyft een beurswaarde van 29 miljard dollar . Sommige handelaars droomden op voorhand van een koers boven 100 dollar, maar zo gek werd het niet. Het is nu uitkijken naar de beursgang van Uber in april.

CarMax gaat tot 10 procent hoger na beter dan verwachte resultaten. CarMax is in de VS de grootste verkoper van tweedehandsauto’s. De groep heeft naast het netwerk van dealers volop ingezet op e-commerce en dat werpt vruchten af. Klanten kunnen online een auto bestellen. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 5,7 procent tot 4,32 miljard dollar. De nettowinst klom 58 procent tot 192,6 miljoen dollar, of 1,13 dollar per aandeel. Vooral de winst lag veel hoger dan verwacht.