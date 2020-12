Wall Street: Baidu doet gooi naar Tesla-status

Een zelfrijdende taxi van Baidu in Peking.

Geruchten dat Baidu elektrische wagens gaat bouwen jagen de Chinese onlinereus hoger op een goedgeluimd Wall Street.

De Amerikaanse beurzen zijn in hum aan de start van een tweedaagse rentevergadering van de Federal Reserve. De eerste inentingen in een nationale vaccinatietour geven vertrouwen. Nu het jaareinde nadert, hopen beleggers dat in het parlement een sterk betwist steunpakket goedgekeurd raakt.

De S&P 500 wint dinsdag 0,5 procent. Als het die winst tot bij de slotbel weet te behouden komt er een einde aan de langste 'slump' sinds september waarbij de index vier opeenvolgende verliesdagen kende.

Nasdaq trekt 0,7 procent hoger en wordt aangevoerd door Baidu . Volgens Reuters overweegt de Chinese zoekmachine om elektrische auto's te maken. Het zou gesprekken voeren over een mogelijke joint venture met drie autoproducenten, waaronder Volvo-eigenaar Geely. In 2017 richtte Baidu dochterbedrijf Apollo op, dat zich bezighoudt met technologie voor zelfrijdende auto's op basis van kunstmatige intelligentie. In die hoedanigheid zijn er al samenwerkingen met Geely, Volkwagen, Toyota en Ford.

Baidu baat ook de autonome taxiservice Go Robotaxi uit met veiligheidschauffeurs aan boord in Peking, Changsha en Hangzhou. Het is van plan die binnen drie jaar uit te breiden naar 30 steden. Het kreeg vorige week goedkeuring om vijf auto's te testen in Peking zonder veiligheidsbestuurders aan boord.

Baidu wint 10 procent op de geruchten.

Ook Apple wint terrein na geruchten. Het Japanse persbureau Nikkei meldt dat de groep van plan is om de iPhone-productie in de eerste helft van volgend jaar met bijna 30 procent te verhogen. Volgens Nikkei heeft Apple zijn leveranciers en onderaannemers gevraagd om in de eerste zes maanden van 2021 96 miljoen iPhones te produceren. Het gaat daarbij zowel om nieuwe modellen van de iPhone 12 als de iPhone 11 en de SE.

Voor het komende jaar mikt Apple op een productie van maximaal 230 miljoen iPhones, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2019, voegt Nikkei toe.