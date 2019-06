Wall Street: Bekendste wietaandeel krijgt klappen

De grootste wietproducent ter wereld realiseerde in het voorbije kwartaal een omzet van 94 miljoen Canadese dollar, tegenover 22,8 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet kreeg een boost dankzij de legalisering van wiet in Canada. Canopy Growth rekent verder op expansie in de VS en het verkoopt ook in Europa voor medicinaal gebruik.