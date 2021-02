Wall Street: Belegger checkt in

De Amerikaanse Nasdaq-aandelen stijgen gemiddeld met 1 procent. Ze herstellen gedeeltelijk van hun forse daling van donderdag (-3,5%). Dat was de grootste klap sinds oktober. De absolute ster van de Nasdaq is AirBnB met een sprong van 15 procent.

Het platform voor private kamer- en woningverhuur publiceerde voor het eerst sinds de beursgang resultaten en die waren beter dan verwacht. De omzet in de laatste drie maanden kwam uit op 859 miljoen dollar. Dat is 22 procent minder dan een jaar eerder, maar ruim 100 miljoen dollar meer dan de analistenconsensus. Airbnb publiceerde wel een groter dan verwacht miljardenverlies, onder meer door kosten van de beursgang, maar daar hechten beleggers minder belang aan.

Airbnb vindt het nog te vroeg om vooruitzichten te geven. ‘Er is teveel onduidelijkheid over de uitrol van de vaccins en bijgevolg over de bereidheid bij mensen om te reizen’. De meningen over Airbnb zijn erg verdeeld. Sommigen vinden Airbnb een duidelijke winnaar van de heropening van de economie. Anderen wijzen op de torenhoge waardering van 27 keer de omzet.