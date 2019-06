Wall Street: 'Beyond Meat afgeslacht'

De Amerikaanse beurzen zetten hun rally voort. Het aandeel van Beyond Meat keldert na een adviesverlaging.

Beleggers op Wall Street blijven ook dinsdag optimistisch. In de eerste handelsuren staan de drie grote beursindexen op winsten van meer dan 0,5 procent. De markt haalt nog steeds opgelucht adem door de deal die is gesloten tussen de VS en Mexico. Daardoor zijn de tariefverhogingen die de Amerikaanse president Donald Trump dreigde in te voeren van de baan.

Daarnaast teren beleggers op goed nieuws uit China. De Chinese overheid kondigde aan dat ze de investeringen in infrastructuur opvoert om zo de Chinese groei aan te jagen.

Microsoft

Gisteravond kwam de marktkapitalisatie van Microsoft opnieuw boven de grens van 1.000 miljard dollar. Het technologiebedrijf heeft nu een waarde van ongeveer 1.002 miljard dollar. Microsoft is het enige aandeel in de wereld dat meer waard is dan die magische kaap. Het gebeurde dit jaar al eerder dat het aandeel door die grens ging. Op 30 april haalde het aandeel de kaap nipt, waarna het een handelsdag later weer onder de lat sloot.

Het aandeel gaat vandaag opnieuw 0,7 procent hoger, waardoor het zijn recordreeks voortzet.

Beyond Meat afgeslacht

Beyond Meat is er minder goed aan toe. Beleggers slachten het aandeel af en sturen de maker van nepburgers bijna 20 procent lager. De markt reageert op een rapport van analist Ken Goldman van JPMorgan. Hij verandert zijn advies voor Beyond Meat van 'overwogen' naar 'neutraal'. De prijs van het aandeel is volgens hem te hard opgelopen.

Het nepvleesaandeel was sinds zijn introductie op 1 mei met 572 procent gestegen. De koerssprong van 69 procent sinds de slotkoers van donderdag was de analist te veel. 'Met dit soort waarderingen kan de kleinste tegenvaller tot een behoorlijke correctie leiden.'

Tesla

Tesla stijgt 1,6 procent dankzij Morgan Stanley. Volgens analist Adam Jones houdt de markt te weinig rekening met de waarde van de zelfrijdende auto's bij de autoproducent.

Op de beleggersdag in april zei CEO Elon Musk dat de autobouwer vanaf volgend jaar een vloot met zelfrijdende auto's heeft die als taxi's rondrijden. Analisten waren over het algemeen weinig onder de indruk van deze onthulling.