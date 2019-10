Wall Street: Beyond Meat afgeslacht

Beleggers dumpen het aandeel Beyond Meat.

De aandeelhouders van het eerste uur dumpen hun aandelen. De surrogaatburgerproducent keldert met 20 procent.

De Amerikaanse beurzen gaan vandaag licht hoger nadat de S&P500, een brede graadmeter, maandag op een recordniveau is afgesloten. De Dow Jones en de S&P500 gaan beide 0,2 procent hoger.

Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed). De monetaire autoriteit begint dinsdag aan een tweedaagse beleidsvergadering om woensdag tot een definitief rentebesluit te komen. De markt schat de kans op 97 procent dat de Fed zijn rente met 25 basispunten verlaagt.

Beyond Meat

Beleggers nemen een flinke hap uit het aandeel Beyond Meat . De lock-upperiode voor aandeelhouders van het eerste uur is vandaag geëindigd. Daardoor zijn 75 procent van de uitstaande aandelen ineens verhandelbaar. De lock-upperiode is de periode na een beursgang waarin grote aandeelhouders hun aandelen niet kunnen verkopen.

Het resultaat van het einde van de lock-upperiode is dat veel investeerders die vanaf het begin in het aandeel zitten hun winsten verzilveren door het aandeel te verkopen. Door de grote aandelendump stort het aandeel met 20 procent in, waardoor het nu 65 procent onder de top van 239,71 dollar van juli staat.

Het bedrijf wist maandagavond nabeurs nog te verrassen met gunstige resultaten. De winst per aandeel bedroeg 6 dollarcent, terwijl analisten op 3 dollarcent rekenden. Ook de omzet van 92 miljoen dollar was hoger dan de 82,2 miljoen waar de markt op rekende.

De kunstburgerproducent zag zowel de verkoop in supermarkten als die in restaurants verbeteren. Beyond Meat wist nieuwe klanten te trekken en bestaande surrogaatvleeskopers te behouden. Daarnaast verhoogt de groep haar omzetverwachtingen voor 2019. Ze denkt nu 265 tot 275 miljoen dollar omzet te behalen, terwijl ze eerst uitging van 240 miljoen.

GrubHub

Maar er is een aandeel op Wall Street dat nóg harder daalt. GrubHub neemt een pelikaanduik van bijna 40 procent na een deprimerende prognose van het bedrijf.

De maaltijdbezorger ziet de omzet in het vierde kwartaal tussen 315 en 335 miljoen dollar uitkomen. Dat is veel minder dan de 388 miljoen waar analisten van uitgingen.

Google

Het moederbedrijf boven Google, Alphabet , verliest 2,4 procent nadat het maandag nabeurs tegenvallende resultaten presenteerde.

De internetgigant zag de omzet 20 procent stijgen tot 40,5 miljard dollar. De nettowinst zakte naar 7 miljard dollar, een pak minder dan de bijna 9,2 miljard van een jaar eerder. De nettowinst was daarbij lager dan analisten hadden verwacht.