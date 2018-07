Wall Street: Biogen scoort

Beleggers kunnen prima leven met het jongste jobrapport. In juni bleef de Amerikaanse economie tegen een stevig tempo jobs creëren . Toch vertaalt die krappe arbeidsmarkt zich niet in forse looneisen: jaar op jaar zagen de Amerikanen hun uurloon een bescheiden 2,7 procent stijgen. Niet van aard om de centraal bankiers sneller dan verwacht de rente verder op te trekken.

Dé ster van de dag is Biogen . De biotechpionier verraste met hoopgevende resultaten in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Het experimentele middel BAN2401 liet na 18 maanden vrij goede resultaten zien: bij patiënten die de hoogste dosis toegediend kregen vorderde de hersenaandoening merkelijk trager. Een verrassende opsteker, want na 12 maanden waren de testresultaten tegenvallend.