Wall Street: Blauw pilletje voor Mylan

Het grootste nieuws komt uit de farmasector. Pfizer splitst zijn dochter voor voorschriftvrije geneesmiddelen af, en brengt ze onder bij de kwakkelende sectorgenoot Mylan . De deal verloopt volledig via een aandelenruil: elke aandeelhouder van Mylan ontvangt een aandeel van het fusiebedrijf, omgekeerd krijgen de aandeelhouders van Pfizer per aandeel 0,12 aandelen van het fusiebedrijf als een soort dividend. Het nieuwe Mylan geeft daarvoor zijn Nederlandse juridische hoofdzetel op, en wordt weer Amerikaans.

Connectie met MdXHealth

In de diagnosticasector lanceert Exact Sciences een bod van 2,8 miljard dollar in aandelen en cash op zijn sectorgenoot Genomic Health . Exact Sciences verwerft daarmee tests voor borst- en prostaatkanker. Dankzij de deal wordt Exact ook actief in de markt voor de selectie van mogelijke behandelingen en voor de opvolging, in plaats van enkel screening.