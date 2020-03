Wall Street: Boeing krijgt fanmail van Goldman Sachs

Amerikaanse beleggers zijn nog niet helemaal overtuigd door het stimuleringspakket van de Fed. Boeing vliegt hoger nu Goldman Sachs het aandeel koopwaardig vindt.

De beurzen in New York gaan lager, ondanks een ongekend pakket aan maatregelen van de Amerikaans centrale bank (Fed). De Fed gaat voor een onbeperkt bedrag aan staats- en bedrijfsobligaties opkopen om zo de economische schade door het coronavirus te beperken. Daarnaast zijn er een aantal andere programma's opgezet om de kredietstroom naar bedrijven te verzekeren. Het plan van de centrale bank is volgens analisten ongekend.

Verder kijken beleggers naar de Amerikaanse politiek. Een verhoopt stimulusplan van 1.800 miljard dollar - het grootste ooit in de geschiedenis van de VS - verzandde zondagavond in de Senaat. Er waren 60 senatoren nodig om het plan snel door te wuiven, maar een eerste stemming liep uit op een patstelling: 47 stemmen voor, 47 tegen. Minister van Financiën Steven Mnuchin zegt tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC dat het Congres 'erg dichtbij' een deal is.

De Dow Jones verliest 2,8 procent.

Boeing

Schermvullende weergave Boeing vliegt hoger op een lager Wall Street. ©REUTERS

Het aandeel Boeing heeft het de laatste weken flink te verduren door de uitbraak van het coronavirus, maar maandag wint het aandeel terrein. De maker van vliegtuigen gaat 2,7 procent hoger. Het vliegtuigaandeel profiteert van fanmail van Goldman Sachs.

Analist Noah Poponak verhoogt zijn advies van 'houden' naar 'kopen' en laat zijn koersdoel zakken van 256 naar 173 dollar. Dat geeft ten opzichte van de slotkoers van vrijdag een opwaarts potentieel van maar liefst 80 procent. 'Wij denken dat Boeing blijft doordraaien. Wanneer de problemen rond het coronavirus zijn opgelost, zullen vliegtuigen weer net zo populair zijn als ze waren. Daarom denken wij dat het aandeel koopwaardig is nu het dit jaar al 70 procent lager is gegaan.'