Wall Street: Brood en Spelen

De Amerikaanse beurzen volgen het negatieve sentiment in Europa. De Dow Jones trekt 0,6 procent lager. De S&P500 levert 0,3 procent in. De vrees dat het coronavirus de economische groei zal aantasten neemt de bovenhand. Er was nochtans reden voor optimisme in de vorm van een sterk banencijfer. Er zijn in januari 225.000 jobs bijgekomen in de VS. Een cijfer dat ver boven de analistenverwachting lag (165.000).