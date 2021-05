Wall Street: Buffett, Buffett, Buffett

Wall Street staat in het groen. Het is Buffett voor en na op de Amerikaanse beurzen door zijn opmerkingen over Apple, inflatie en zijn opvolger. De oude economie geeft gas.

De Amerikaanse beurzen staan er maandag zonnig bij. Vooral de industriegraadmeter Dow Jones doet het rond 16.45 uur goed met een winst van 0,9 procent. De techbeurs Nasdaq klimt 0,2 procent.

Buffett voor en na

Wie denkt dat tegenwoordig de Robinhoods de scepter zwaaien in het nieuws op Wall Street heeft het in ieder geval maandag mis: het is Warren Buffett voor en na. De meesterbelegger sprak afgelopen weekend op de aandeelhoudersvergadering van zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway. Daar deed hij enkele uitspraken die de markten maandag bewegen.

Het belangrijkste nieuws voor het vehikel zelf is dat Buffett erkent dat het verkeerd was om Apple-aandelen te verkopen. Tegen het advies van zijn rechterhand Charlie Munger in verkocht Buffett vorig jaar voor 11 miljard dollar aan aandelen van de techreus. De iPhone-maker blijft met 111 miljard dollar veruit de grootste positie van de holding.

Buffett over inflatie

Ook van belang waren zijn uitspraken over de dreigende inflatie. Buffett zegt overal 'substantiële' inflatie te zien. 'Mensen hebben geld op zak en zullen hogere prijzen betalen', klonk het. Vrijdag was er ook op Wall Street wat angst voor hogere inflatie. Veel beleggers vrezen voor een oververhitte economie wanneer die heropent in combinatie met de ongekende begrotingsstimuli van de regering-Biden. De stimuli bedragen alles bij elkaar zo'n 6.000 miljard dollar.

Inmiddels heeft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen de gemoederen wat bedaard. Zij acht het inflatierisico door een oververhitte economie niet zo hoog. 'De stimulus is vrij evenredig verdeeld over de komende acht tot tien jaar', zei Yellen zondag in een interview met de nieuwszender NBC. Ze beloofde dat Amerikaanse families die minder dan 400.000 dollar per jaar verdienen hun belastingen niet omhoog zien gaan.

Buffett over opvolger

En dan zijn er nog de opmerkingen van Buffett over zijn opvolger. Als de meesterbelegger er niet meer is, gaat Greg Abel hem opvolgen als voorzitter van Berkshire Hathaway. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse zakenzender CNBC.

De directieleden zijn het erover eens dat als er met mij vandaag iets mocht gebeuren, het Greg zal zijn die de volgende dag mijn taken overneemt. WARREN BUFFETT VOORZITTER BERKSHIRE HATHAWAY

'De directieleden zijn het erover eens dat als er met mij vandaag iets mocht gebeuren, het Greg zal zijn die de volgende dag mijn taken overneemt', zei Buffett aan CNBC. 'En als Greg iets mocht overkomen - God behoede het - dat zou het Jain worden.'

Beleggers speculeren al lang over de opvolging bij Berkshire. Er zijn drie vicevoorzitters: Buffetts kompaan Charlie Munger, die 97 is, Greg Abel, die de energiedivisie leidt en de niet-verzekeringsactiviteiten overziet, en Ajit Jain, die aan het hoofd staat van de belangrijke verzekeringstak. Het was lang niet duidelijk of het Abel of Jain zou zijn. Munger liet zich op de algemene vergadering zaterdagavond wel ontvallen dat 'Abel goed in staat is de Berkshire-cultuur te handhaven'.

Oude economie geeft gas

Voorts willen we nog melden dat de oude economie gas geeft op de Amerikaanse beurzen. Vooral de olieaandelen doen het goed. Halliburton stijgt bijna 5 procent, Baker Hughes schiet 7,1 procent hoger, Schlumberger veert 4,4 procent op en ExxonMobil gaat 2,5 procent hoger. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie stijgt met 1 procent tot 64,20 dollar.

Ook de reisaandelen profiteren. Host Hotels & Resorts klimt bijna 1 procent, Royal Caribbean stijgt 1,6 procent en Norwegian Cruise Line Holdings gaat 1,5 procent hoger.