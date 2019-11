Wall Street: Buffett grijpt naast Tech Data

Traders aan het werk in New York.

Op een kalme, halve, beursdag op Wall Street, is er één uitschieter: Tech Data. De groep komt in handen van Apollo, tot spijt van Warren Buffett.

De Amerikaanse beurzen nemen een stapje terug op Black Friday. De Dow Jones noteert bijvoorbeeld 0,2 procent in de min.

Black Friday is de dag waarop de Amerikanen het geld laten rollen. Aandelen zoals Wal-Mart gaan tegendraads licht hoger. Ook de handelaars hebben alle tijd om te shoppen, want de Amerikaanse beurzen sluiten al om 19 uur Belgische tijd. Daarmee is het een van de kalmste handelsdagen van het jaar.

De technologiedistributiegroep Tech Data zorgt op Nasdaq voor vuurwerk met een sprong van 12 procent. De private equitygroep Apollo neemt Tech Data over voor 5,14 miljard dollar, of 145 dollar per aandeel. Het bod is een forse verbetering tegenover een vorig bod van 130 dollar.

Apollo moest dieper in de buidel tasten nadat een concurrerende investeringsgroep zijn voet naast van die Apollo had gezet. Volgens CNBC gaat het om Berkshire Hathaway . Het investeringsvehikel van Warren Buffett speurt naar prooien om de cashpositie van 128 miljard dollar af te toppen.

Tech Data verkoos bij een gelijke biedprijs Buffett als overnemer, maar zwicht nu voor het verbeterde bod van Apollo. Buffett verhoogt zijn prijs niet.