Wall Street: CEO's bereiken nieuwe hoogten

De Amerikaanse economie is op kruissnelheid. Net als de raketten van Virgin Galactic.

De Amerikaanse economie heeft in juni 850.000 banen gecreëerd, meldt het ministerie van Arbeid. Dat is bijna de helft meer dan in mei en het hoogste aantal in tien maanden. Economen hadden 720.000 extra arbeidsplaatsen voorspeld. Ondanks de sterke toename van de werkgelegenheid steeg de werkloosheidsgraad met 0,1 procentpunt naar 5,9 procent.

Die resultaten stemmen de Amerikaanse belegger goedgezind. Wall Street kleurt omstreeks 17 uur Belgische tijd groen. De Dow Jones stijgt bijna 0,2 procent. De Nasdaq wint ruim 0,2 procent en de S&P500 noteert 0,3 procent hoger.

Didi

De aandelen van de taxiapp Didi zakken fors. Woensdag maakte het Chinese bedrijf nog een succesvol debuut op de beurs van New York, waar het 16 procent won. De Chinese overheid wil controleren of de cyberbeveiliging van het bedrijf volstaat. Ook wil China een beter inzicht in de prijsmechanismes van de 'Chinese Uber'. Didi zegt volledig mee te werken. Volgens een aankondiging van de overheid kunnen geen nieuwe gebruikers inloggen tijdens het onderzoek.

Nyxoah

Eindelijk is er een prijs voor Nyxoah bij zijn Amerikaanse beursgang op Nasdaq. Het bedrijf plaatste 2.835.000 gewone aandelen in de VS tegen 30 dollar per aandeel, voor een totale bruto-opbrengst van 85,1 miljoen.

De prijs is lager dan de aanvankelijk beoogde 31,46 dollar. Nyxoah verleent een optie van 30 dagen om tot 425.250 extra aandelen te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs, om eventuele overtoewijzingen te dekken. Dat bod sluit naar verwachting op 7 juli.

De gewone aandelen van Nyxoah zijn vrijdag voor het eerst verhandelbaar op Nasdaq. De Brusselse handel in de slaapspecialist werd om 16.30 uur onze tijd hervat.

Vliegende miljardairs

De trend van miljardairs die de planeet willen verlaten lijkt niet van korte duur. Naast Elon Musk met SpaceX, kunnen ook Richard Branson van Virgin Galactic en Jeff Bezos met Blue Origin het sterrenstof al bijna proeven.