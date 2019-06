Wall Street: Campbell serveert hete soep

In New York blijven de beurzen dicht bij huis. Zwakke jobcijfers baren zorgen. Campbell wordt beloond voor goede kwartaalcijfers.

Extra steun voor een mogelijke renteknip komt vandaag van de arbeidsmarkt. De Amerikaanse privésector heeft in mei slechts 27.000 banen gecreëerd, het laagste cijfer in negen jaar. Economen hadden 185.000 nieuwe jobs voorspeld. De zwakke banengroei suggereert dat de Amerikaanse economie afkoelt.

Campbell Soup Company schiet 8,9 procent hoger nadat de fabrikant van soep in blik en snacks sterke kwartaalresultaten presenteerde. In plaats van een verlies van 393 miljoen dollar verscheen een nettowinst van 84 miljoen dollar in de boeken. Met 0,56 dollar per aandeel kwam de winst per aandeel 9 cent hoger uit dan verwacht.