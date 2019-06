Wall Street: Chewy schittert 19 jaar na Pets.com

Beleggers met wat kilometers op de teller herinneren zich nog de beursgang van Pets.com in het dolle internetjaar 2000. De online-verkoper van dierenvoeding haalde vlotjes 82 miljoen dollar op ondanks een businessplan vol gaten. Negen maanden later was het bedrijf failliet. Het was het symbool voor de grootheidswaanzin van het internet op de beurs.

Wie 19 jaar later op Pets.com surft, komt op de website van PetSmart terecht, een verkoper van dierenartikelen zowel via het internet als via winkels. PetSmart bracht vrijdag Chewy naar de beurs, een 100 procent online-verkoper van dierenvoeding. PetSmart kocht Chewy in 2017 en verkocht een gedeelte van zijn belang tegen de introductieprijs van 22 dollar per aandeel. Dat is drie keer meer dan de prijs die PetSmart betaalde. En de koers opende vrijdag nog eens 72 procent boven de intekenprijs. Dat waardeert het bedrijf dat in 2011 is opgericht op 16 miljard dollar.