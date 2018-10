Wall Street - Chinese tarieven gooien zand in Teslamotor

Vooral SUV's en pickups hadden het zwaar te verduren. Verkopen van de Ford Escape, de tweede best verkopende wagen van de groep, kelderden met 20 procent.

De Amerikaanse frisdranken- en snacksgroep PepsiCo behaalde in het derde kwartaal een kernwinst per aandeel van 1,59 dollar, wat meer was dan analisten hadden verwacht. Ook het omzetcijfer van 16,5 miljard dollar was een positieve verrassing. De Noord-Amerikaanse drankendivisie, die het al een tijd moeilijk heeft, groeide weer in het derde kwartaal.