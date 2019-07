Wall Street: Citigroup kan niet bekoren

De beurzen in New York blijven dicht bij huis. Citigroup ziet de handel in aandelen afnemen door bezorgde klanten.

De Amerikaanse beurzen trappelen maandag in de eerste handelsuren ter plaatse, nadat de graadmeters op Wall Street vrijdag nieuwe records braken. Beleggers zijn voorzichtig nadat de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter wederom olie op het vuur gooide in het handelsconflict met China. Trump zei op Twitter dat China maar al te graag een deal wil sluiten nu de Chinese groeicijfers voor het tweede kwartaal tegenvallen. Verder zei hij dat China inmiddels spijt zou hebben dat het 'de originele deal' niet heeft aangenomen.

Citigroup

Citigroup gaat omstreeks 17.30 uur 0,2 procent lager ondanks beter dan verwachte resultaten voor het tweede kwartaal.

De nettowinst van de grootbank kwam uit op 4,8 miljard dollar, een toename van 6,9 procent vergeleken met een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 1,95 dollar. Van deze winst is 12 dollarcent te danken aan de beursgang van het elektronische handelsplatform Tradeweb . Hierdoor is de gezuiverde winst per aandeel 1,83 dollar, terwijl analisten rekenden op 1,80 dollar.

Toch gaat het aandeel lager. Dit heeft alles te maken met de tegenvallende omzet uit handelsactiviteiten die, gecorrigeerd voor eenmalige effecten, met 5 procent daalt. Beleggers blijven aan de zijlijn staan door het onvoorspelbare gedrag van Trump in de handelsconflicten en het veranderende beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed).

Andere grote Amerikaanse banken gaan ook lager. Goldman Sachs verliest 1,2 procent, JPMorgan brokkelt 0,6 procent af, Bank of America levert 0,7 procent in, Wells Fargo schuift met 0,9 procent onderuit en Morgan Stanley kalft 0,5 procent af.

Symantec keldert

Het cyberbeveiligingsbedrijf Symantec , bekend van de virusscanner Norton Antivirus, keldert 13,1 procent. De overnamegesprekken met de chipreus Broadcom zouden zijn mislukt. De twee bedrijven zouden het met elkaar oneens zijn over de prijs. Begin deze maand meldden bronnen dat Broadcom op het punt stond om het bedrijf in te lijven voor 15 miljard dollar.

Gilead Sciences