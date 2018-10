Wall Street - Coca-Cola bruist door minder suiker

Het is een nieuw signaal dat de Amerikaanse huizenmarkt afkoelt. Andere rapporten toonden dat ook de verkopen van reeds bewoonde huizen en nieuwbouwwoningen slabakten.

General Electric wordt afgestraft voor rampzalige cijfers. GE leed in het derde kwartaal een verlies van 22,8 miljard dollar, dat grotendeels te wijten is aan een goodwill-afschrijving op de tak GE Power. Die zakte in het voorbije kwartaal overigens voor 631 miljoen dollar in het rood.

Coca-Cola wint terrein. De frisdrankengigant zag de omzet in het derde kwartaal organisch met 6 procent groeien. Investeringen in suikervrije frisdranken en premiumwaters, waarmee Coca-Cola probeert in te spelen op de veranderende smaak van consumenten, wierpen vruchten af. De volumes namen met 2 procent toe. Het omzetcijfer van 8,25 miljard dollar overtrof de verwachting van analisten, die rekenden op 8,17 miljard.

Zonder eenmalige elementen kwam de nettowinst uit op 58 cent per aandeel. Dat is 3 cent meer dan de analistenprognose.

De grootste stijger in de S&P500 is Under Armour . De fabrikant van sportkledij stijgt ruim 20 procent op de beurs van New York. Beleggers belonen het bedrijf omdat het transformatieplan zijn vruchten afwerpt.

De kledingfabrikant uit het Amerikaanse Baltimore lijkt de voorraadproblemen achter zich te laten. Door te veel onverkochte kledij moest Under Armour grote kortingen toekennen om de kleren de deur uit te krijgen. Maar in het derde kwartaal kon het bedrijf de brutowinstmarge opkrikken tot 46 procent, meer dan verwacht.

De transformatieplannen kwamen er nadat het aandeel in elkaar stortte. In 2015 tikte Under Armour nog een recordkoers van 54,7 dollar aan maar twee jaar later was het aandeel naar 11,4 dollar getuimeld.

Sindsdien heeft Under Armour 40 procent van haar aanbod verwijderd om te focussen op de best verkopende producten. Het heeft ook de tijd dat een product nodig heeft om bij een klant te raken ingekort en de uitgaven aan sponsoring teruggeschroefd.