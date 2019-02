Wall Street: Coca-Cola verslikt zich

De Amerikaanse aandelenmarkten gaan lager. Beleggers reageren verschrikt op de bijzonder zwakke kleinhandelsverkopen in december. Coca-Cola maakt een lelijke uitschuiver.

Het rapport over de Amerikaanse retailsector in december oogt bijzonder somber. De kleinhandelsverkopen kwamen 1,2 procent lager uit dan in november, toen ze (volgens een herzien cijfer) met 0,1 procent waren toegenomen ten opzichte van oktober. De daling van 1,2 procent is een verrassing: economen hadden een kleine stijging van 0,1 procent verwacht. Zonder auto’s en benzine was de terugval nog iets groter, 1,4 procent, en dat is meteen de grootste daling sinds maart 2009. De tegenvallende verkoop wordt in verband gebracht met de tragere economische groei, de woelige financiële markten en de ‘shutdown’.

De slechte verkoopcijfers doen de recessievrees oplaaien en maken beleggers ongerust. Omstreeks 16.40 uur verliest de Dow Jones 0,5 procent, de S&P500 eveneens 0,5 procent en de Nasdaq 0,1 procent.

Stevige koersverliezen zijn er voor de banken. De Amerikaanse overheidsobligaties zitten in de lift en het rendement op de tienjarige obligatie is gedaald tot onder 2,65 procent. Dat zet druk op de rente-inkomsten van de banken. Bank of New York Mellon zakt 1,9 procent en Wells Fargo 1,55 procent.

Coca-Cola , een van de oer-Amerikaanse merken, zakt 7,1 procent enbeleeft zijn slechtste beursdag in drie jaar. In het vierde kwartaal boekte de frisdrankenproducent 6 procent minder omzet. Het bedrijf stootte bottelactiviteiten af en had ook last van negatieve wisselkoersen. De bedrijfswinst steeg wel met 21 procent tot 1,64 miljard dollar. De nettowinst per aandeel kwam uit op 0,20 dollar tegen een verlies van 0,65 dollar een jaar geleden, toen een eenmalige belastinglast een hap van miljarden dollars uit de winst nam.

De ontgoocheling komt vooral van twee zaken: de verkoop op het Amerikaanse continent en de winstprognose. In het vierde kwartaal verkocht 1 procent minder frisdrank in Noord-Amerika en 2 procent minder in Zuid-Amerika. Concurrent Pepsico legde Coca-Cola het vuur aan de schenen met reclamecampagnes.

Voor 2019 stelt Coca-Cola een nettowinst per aandeel van 2,06-2,10 dollar in het vooruitzicht en dat is minder dan verwacht. Analisten rekenden tot dusver op 2,23 dollar.